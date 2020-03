Divulgation des cas de COVID-19 : les Îles veulent un bilan distinct de la Gaspésie

La décision de la direction de la Santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de ne plus divulguer séparément le nombre de cas de personnes contaminées par la COVID-19 aux Îles-de-la-Madeleine suscite l’incompréhension.

C’est le cas notamment du maire, Jonathan Lapierre, et du député provincial, Joël Arseneau.

Pour le maire des îles, l’archipel et la péninsule sont deux territoires distincts selon le décret adopté par Québec sur l’insularité.

La population des Îles et celle de la Gaspésie ont le droit de connaître la réalité de leur territoire respectif, soutient Jonathan Lapierre.

Quatre cas aux Îles?

Lundi, la Direction de la Santé publique a indiqué que quatre nouveaux cas avaient été détectés dans la région pour un total de 13 cas.

Selon le maire, l’archipel compterait quatre cas, soit un cas de plus depuis le week-end, une information que la Direction de la Santé publique ne souhaite pas confirmer. Si tout à coup, il y a une augmentation d’une cinquantaine de cas dans la région Gaspésie-Les Iles, il n’y a aucun moyen de savoir si ces cas sont en Gaspésie ou aux Îles. La population, ici, pourrait être extrêmement inquiète, en regard du nombre 50, mais que finalement on ne serait toujours qu’à quatre.

Pour des questions de transparence et de rassurer notre monde, il faut donner ces chiffres-là. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Jonathan Lapierre estime que les données des Îles-de-la-Madeleine peuvent être rendues publiques tout en respectant la confidentialité des personnes atteintes.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine Jonathan Lapierre (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire ajoute qu’en ne donnant pas ces données, la direction de la Santé publique suscite une curiosité malsaine. Les gens vont se prêter malheureusement à des chasses aux sorcières et c’est ce qu’on voit sur les réseaux sociaux, c’est qu’on a comme messages, comme appels téléphoniques, comme courriels de la part de citoyens qui se dirent extrêmement inquiets parce qu’ils ne connaissent pas la réalité de leur territoire.

Jonathan Lapierre indique avoir demandé à Québec et à la Direction régionale de la Santé publique de modifier sa politique.

Question de transparence et d'équité

Le député des îles, Joël Arseneau, rappelle que dans de nombreuses régions, les autorités de la santé ont divulgué des cas de contamination dans des établissements de santé, dans des quartiers ou dans des communautés autochtones ou religieuses.

Joël Arseneau juge que les Madelinots ont droit à la même transparence. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici d’ailleurs sur le territoire québécois. Quand on a un territoire aussi confiné, aussi exigu, aussi facilement identifiable et circonscrit, qu’on les prive d’information sur ce qui se passe chez eux. J’ai de la difficulté à le comprendre et à le concevoir.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Photo : Radio-Canada

Pour M. Arseneau, la diffusion des données permettrait aussi de valider si les mesures mises en place aux Îles ont un réel impact. Et je pense que l’évolution du nombre de cas sur notre territoire sera même une mesure de réédition de compte de la part du gouvernement et de la Santé publique.

Si les mesures ont fonctionné, on pourra se féliciter d’avoir bien agi, relève le député.

La Direction de la Santé publique souligne que la politique sur la divulgation des cas pourra être réévaluée à la lumière de situations particulières. Le Dr Yv Bonnier-Viger rappelle toutefois qu'il n'est pas nécessaire de rendre cette information publique puisque tout le monde doit prendre les précautions recommandées pour limiter la propagation du coronavirus.