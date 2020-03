Mort d'un bébé à Joliette : la Commission des droits ouvre une enquête

L'enquête vise à déterminer si les droits de l'enfant dont la situation était en évaluation par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Lanaudière ont été lésés , explique la Commission, dans un communiqué.

Jeudi, l'enfant est décédé soudainement de détresse respiratoire, alors que les intervenants des services sociaux s’étaient absentés quelques instants de son logement.

La DPJ avait découvert une famille de quatre enfants avec des infections de la peau et de la tête, dans une résidence en état d'insalubrité avancée.

L'affaire, révélée par Radio-Canada, démontre que la situation de cette famille avait été signalée à la DPJ de Lanaudière en janvier. Le dossier avait été classé non urgent. Il aurait malgré tout dû être traité en quelques jours. Or, il s'est écoulé plus de deux mois avant la visite des intervenants. L'abondance des dossiers serait en cause.

Au terme de cette enquête, la Commission pourra faire des recommandations à la DPJ du CISSS de Lanaudière et à toute autre instance concernée, selon les constats.

L'unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête elle aussi. Une autopsie devait par ailleurs être réalisée.