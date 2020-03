Dépiste-t-on suffisamment en Abitibi-Témiscamingue?

Un seul cas de coronavirus s'est ajouté au tableau de l'Abitibi-Témiscamingue lundi, pour un total de 28 cas confirmés et un décès, tous issus de la MRC de Rouyn-Noranda. Plusieurs citoyens, incluant des professionnels de la santé de partout dans la région, se demandent cependant si on teste suffisamment de personnes et surtout si on teste partout? Réponses à vos questions.

Selon la médecin-conseil à la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue Dre Omobola Sobanjo, le dépistage se poursuit de manière intensive à Rouyn-Noranda comme dans les autres MRC de la région.

Se fait-il assez de tests de dépistages en Abitibi-Témiscamingue?

Elle indique que puisque l'on peut relier la moitié des cas confirmés dans la région au service funéraire du 13 mars, plusieurs mesures ont été prises dans cette direction. On a par exemple procédé à 40 évaluations téléphoniques auprès de cet échantillon de population, qui ont abouti à 30 dépistages en bonne et due forme.

Elle mentionne cependant qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution de la situation dans les autres régions du Québec afin de ne pas dépasser les capacités des 12 laboratoires qui analysent ces prélèvements à l'échelle de la province.

Si on dépiste tout le monde sans critères, il se peut que ça prenne plus qu'une semaine ou même deux pour pouvoir avoir les résultats. Le laboratoire essaie d'utiliser une priorisation, mais on éprouve encore des délais. Donc, c'est important de ne pas trop achalander le système sans croire qu'on peut faire quelque chose avec les résultat , indique Dre Sobanjo, précisant que certains quartiers montréalais hautement touchés génèrent jusqu'à 2000 tests par jour.

Le directeur national de la santé publique indiquait plus tôt dans la journée qu'à l'échelle provinciale, on avait déjà dépisté 808 personnes par tranche de 100 000 habitants. Dans la région, selon les dernières données disponibles publiées samedi, le nombre de tests effectués avoisinait le nombre de 300, pour une population d'environ 150 000 personnes.

Ceux qui n'ont pas eu d'exposition avec des cas confirmés ou probables, ça va juste faire en sorte qu'on augmente le taux, mais pas nécessairement à trouver les cas , nuance Dre Sobanjo lorsqu'interrogée sur ces données.

Dépiste-t-on partout en Abitibi-Témiscamingue?

On assure également qu'on dépiste dans les cinq zones géographiques de la région. Dre Omobola Sobanjo indique que certaines situations sont par ailleurs priorisées.

Je peux vous confirmer qu'on dépiste, qu'on dépiste, qu'on dépiste, qu'on fait des tests. Oui, on teste partout dans la région, assure Dre Sobanjo, rappelant qu'il y a des cliniques de dépistage dans les cinq pôles de la région. Les critères sont toujours les mêmes, c'est-à-dire [qu'on priorise] les personnes qui ont été en contact avec un cas ou qui croient avoir été en contact avec un cas ou un voyageur symptomatique. Ce sont les mêmes critères qu'on utilise. Et le fait qu'on n'a pas de cas dans d'autres MRC, ce n'est pas parce qu'on ne dépiste pas.

Peut-on parler de transmission communautaire du virus?

La direction de la santé publique estime par ailleurs ne pas encore être face à un scénario de transmission communautaire.

On ne l'a pas en Abitibi-Témiscamingue pour l'instant. Toutefois, on prend toutes les mesures, on fait tous les dépistages, toutes les enquêtes afin de pouvoir le constater si la situation se présente, fait valoir Dre Sobanjo. Avec toutes les informations qu'on a, avec toutes les mesures qu'on met en place, avec tous les tests qui reviennent négatifs, on est capables de dire que pour l'instant, on ne pense pas qu'on est en transmission communautaire. On surveille la situation de près.

Mentionnons finalement que les mesures concernant la fermeture de la région entrées en vigueur samedi sont bien accueillies par la santé publique. On indique d'ailleurs être en communication avec la Ville de Rouyn-Noranda, notamment pour déterminer d'éventuels scénarios concernant la limitation des déplacements à l'intérieur de la région.