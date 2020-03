Des chauffeurs de taxi en première ligne face au coronavirus

Tandis que les services essentiels, comme le transport en commun continuent de fonctionner, certains chauffeurs de taxi tel que Gee Lelson sont toujours en poste. Cependant il observe qu'ils sont de moins en moins nombreux et que ceux qui continuent de travailler désinfectent autant que possible leur voiture et respectent des mesures particulières durant la pandémie de la COVID-19.

« On survit », lâche Gee Lelson, chauffeur de taxi depuis un an pour Mayfair taxi et plus récemment chauffeur Uber à Calgary.

Tandis que certains chauffeurs ont décidé de rester à la maison, Gee Lelson continue de travailler pour s’assurer d'avoir un minimum de revenu en attendant de recevoir de l’aide de la part des deux ordres de gouvernement.

« De nombreux chauffeurs ont décidé de rester à la maison, soit parce qu’il y a moins de travail, soit parce qu’ils sont âgés ou soit parce qu’ils sont trop inquiets », croit M. Lelson.

« Nous sommes en première ligne. Que ce soit à l’aéroport, que ce soit à l’hôpital, on est vraiment en contact avec des personnes porteuses du virus tous les jours », dit-il.

Malgré le manque de gel antiseptique dans les commerces au détail, ceux qui sont au volant font respecter les directives sanitaires, d'après M. Lelson.

« Je ne laisse pas les clients s'asseoir sur le côté passager, j’utilise des gants, j’ai des lingettes alcoolisées et je ne porte pas leurs bagages », assure le chauffeur.

Sur les questions d’hygiène, on travaille fort. Gee Lelson, chauffeur Uber.

Alors que d'autres chauffeurs et lui tentent de se protéger au maximum, il déplore le comportement de certains clients qui semblent prendre à la légère les mesures mises en place par les autorités pour ralentir la propagation de la COVID-19.

« Sur 10 clients, peut être que seulement deux d’entre eux vont prendre des précautions face à la contraction du virus. Pour certains, le message du gouvernement ne passe pas, ou ils s’en fichent», confie-t-il.

Compensation

La société Uber a déclarée par communiqué de presse, samedi, que les conducteurs diagnostiqués avec la COVID-19 recevront une indemnisation devrait être versée aux chauffeurs et aux livreurs diagnostiqués avec le coronavirus ou placés en quarantaine pendant une période pouvant aller jusqu'à 14 jours.

La société dit avoir déjà commencé à indemniser les chauffeurs dans certains pays et prévoit de mettre en œuvre les mêmes avantages pour les chauffeurs et les livreurs du monde entier.

Gee Lelson qui a reçu des instructions de la part de la compagnie Uber, confie cependant toujours attendre celles de la compagnie de Taxi Mayfair pour laquelle il travaille. La société n'a pas confirmé à Radio-Canada que des mesures avaient été mises en place.