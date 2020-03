COVID-19 : Pas d'inquiétude malgré la hausse de cas en résidence pour personnes âgées

Les responsables de Santé publique Ottawa (SPO) continuent d’enquêter la possible éclosion dans cette deuxième maison pour personnes âgées puisque d’autres cas positifs pourraient être confirmés.

Le personnel de la maison de retraite continue de faire l'objet d'un dépistage et a reçu pour instruction de porter de l'équipement de protection individuelle dans l'établissement, en particulier de porter un masque lors de l'entrée dans le bâtiment.

Lucille St-Denis, 85 ans, habite dans un appartement de la résidence Maplewood avec son mari de 92 ans depuis 6 ans et n’est pas très anxieuse malgré cette nouvelle.

Elle explique qu’elle a tout de suite senti qu’il y avait un problème samedi soir, lorsqu’on a demandé à son mari et elle de rester dans leur appartement, de ne pas en sortir, et que leur souper leur serait livré à l’appartement au lieu d’être servi dans la salle commune.

La direction de la résidence a confirmé qu’un résident était infecté dimanche matin, lors d’une annonce dans l'édifice.

On est positif et on l’est toujours. Est-ce qu’il pourrait y en avoir plus qu’un seul cas, c’est sûr. Mais on sait qu'ils sont bien attentifs à vérifier, on leur fait confiance ils sont vraiment à notre service. On est en forme et on est résilient.

Lucille St-Denis, résidente de la résidence Maplewood