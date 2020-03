L'aide d’urgence aux résidences pour aînés accueillie avec soulagement dans l’Est

Québec accorde une aide d'urgence de 133 millions de dollars aux résidences pour aînés ou personnes vulnérables. Plusieurs d'entre elles font face à de nouveaux défis liés à la COVID-19. L’aide est accueillie avec soulagement au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, espère que cette aide permettra aux propriétaires de résidences de mieux faire respecter les règles de distanciation sociale nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus.

Avec ce montant d’urgence, le Ministère veut s’assurer que ces installations disposent des moyens nécessaires pour faire face aux défis liés à la pandémie de la COVID-19, tant en ce qui concerne l'embauche de personnel, l'augmentation des heures supplémentaires, que l'approvisionnement en équipement de protection.

À Rimouski, la directrice de la Résidence Émilia, Guylaine Saint-Laurent, indique que cette aide financière pourrait surtout servir à payer des heures supplémentaires et à améliorer les conditions de travail de la quinzaine d'employés déjà en place.

C'est sûr qu'il y a un débordement dans les heures, admet-elle. Quand il manque quelqu'un, je ne vais pas vers l'extérieur parce que je ne veux pas justement faire entrer d'autres personnes qui travaillent dans d'autres résidences pour venir en renfort, sans savoir s'il y a d'autres virus ou quoi que ce soit dans les autres centres. On a une belle équipe et tout le monde se serre les coudes pour traverser cette période difficile.

Les résidents doivent se plier aux mesures de confinement.. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'aide annoncée soulage l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, qui demande plus de fonds depuis le début de la crise, comme le souligne la porte-parole pour le Bas-Saint-Laurent, Kina Dionne.

Pour des petites ressources où il n'y a pas beaucoup de personnel, c'est difficile parce qu’elles sont souvent une [employée] à la fois, explique-t-elle. On est toujours à une personne près du point de rupture. S’il y en a une qui ne peut pas rentrer travailler parce qu'elle a été contaminée, on est dans le trouble, alors on a besoin du soutien de notre gouvernement.

Plus de la moitié de ce montant, soit 73 millions de dollars, sera versé aux ressources intermédiaires et aux ressources de type familiales.

Le financement accordé par le ministère des Aînés inclut également une somme de 40 millions de dollars pour les résidences privées pour aînés certifiées et une autre de 20 millions de dollars pour les CHSLD privés non conventionnés.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais et de Marie-Jeanne Dubreuil