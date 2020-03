Considéré comme un service essentiel, Norbord redémarre à La Sarre

Comme de nombreuses entreprises du Québec, l’annonce du 23 mars dernier, faite par François Legault signifiait la fermeture de l’usine de panneaux de La Sarre.

Quelques discussions plus tard avec les ministères concernés, les usines de l’industrie du panneau ont finalement été incluses dans la liste originale des services essentiels.

Cette interprétation a été clarifiée et confirmée avec les autorités gouvernementales en cours de semaine , indique Norbord dans son communiqué.

Dans sa communication écrite, Norbord affirme que les autorités considèrent ses activités comme essentielles étant donné qu’elle est un important fournisseur de magasins de rénovation .

Le syndicat sollicité

Avec l’approbation du syndicat des employés, l’usine de La Sarre modifiera cependant son horaire. Les travailleurs y effectueront jusqu’à nouvel ordre des quarts de travail de type 5-2. La production de l’usine sera réduite d’environ 30 %.

L’employeur assure avoir maximisé les mesures de sécurité. Il y a désormais beaucoup plus de salles à manger ainsi que des places assignées, par exemple.

Du personnel sera désormais affecté à la désinfection de tous les endroits communs, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’entrée des travailleurs est effectuée avec un horaire prédéterminé et tous les travailleurs entrants sont évalués avec prise de température. On utilise des sorties par portes distinctes pour éviter tout contact entre les employés entrants et sortants , ajoute-t-on dans le communiqué.

Même si certains employés ont toujours certaines inquiétudes par rapport à leur retour au travail, le président du syndicat, Jimmy Gauthier, s’est dit satisfait par les mesures mises sur pied par Norbord.

On a travaillé avec la compagnie et la compagnie a travaillé avec des infirmières et des hygiénistes industriels. Notre représentant en santé-sécurité a aussi revu les façons de faire , énumère-t-il.

Je pense que Norbord essaye encore de travailler avec nous et si nous avons encore des idées, c’est à nous de les apporter, mais je pense qu’ils prennent actuellement les mesures nécessaires , ajoute M. Gauthier.

La priorité, c’est clair dans notre esprit avec la pandémie, c’est la santé et la sécurité. Jimmy Gauthier, président du Syndicat des employés de Norbord

Questionné à savoir si le syndicat s’était prononcé sur la réouverture, Jimmy Gauthier a indiqué ne pas vouloir répondre à cette question.

Être d’accord ou non, une fois que l’usine est considérée comme essentielle, nous n’avions pas de pouvoir là-dessus, c’était bien en haut de nous et le syndicat se devait de travailler dans ce sens-là , exprime-t-il.

Ce retour au travail implique l’ensemble des employés. Ceux-ci verront leur nombre d’heures passer d’approximativement 96 heures à 60 heures par cycle de deux semaines.