Horizon Santé-Nord augmente sa capacité de traitement des soins critiques

Dans sa mise à jour quotidienne sur la crise sanitaire, l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) de Sudbury a indiqué que le nombre de lits de soins intensifs sera plus que doublé dans le but de mieux faire face à la pandémie de COVID-19.

Les patients qui ne sont pas atteints de cette maladie seront placés dans des sections normalement réservées à des soins non critiques.

HSN compte en ce moment 41 lits de soins critiques, soit 29 à l’unité des soins intensifs et 12 à l’unité des soins médicaux et cardiaques.

Selon les plans révisés de l’hôpital, celui-ci vise un nombre total de 102 lits de soins critiques.

Pour commencer, les 15 premiers patients atteints de COVID-19 ayant besoin de soins critiques seraient traités à l’Unité des soins intensifs (USI) dans la section des soins médicaux et chirurgicaux, puis les patients numéros 16 à 29 le seraient dans la section des soins cardiovasculaires et thoraciques de l’USI et, enfin, les patients numéros 30 à 41, à l’Unité des soins médicaux et cardiaques.

Tous les autres patients non infectés à la COVID-19, qui auraient normalement été admis dans ces unités, seraient alors traités dans d’autres sections de l’hôpital. Communiqué de l'hôpital Horizon Santé-Nord

Le communiqué de l’hôpital précise aussi qu’il dispose en ce moment de 62 respirateurs et qu’il en a commandé d’autres.

En date du 30 mars, HSN n’a pas de patient admis qui a été déclaré positif à la COVID-19.

Santé publique Sudbury et districts a confirmé 10 cas de la maladie sur son territoire, mais aucun n'a eu besoin d'être hospitalisé.