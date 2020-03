En date du 30 mars, il n'y a – officiellement – aucun cas de COVID-19 dans la Péninsule acadienne, dans la région Chaleur et dans la région de Miramichi.

Je pense qu'au niveau de la province, il va falloir hausser le ton, imposer des mesures beaucoup plus strictes pour que les gens respectent des consignes pourtant assez simples , affirme-t-il. Comme municipalité, on n'a pas le pouvoir de faire agir la GRC pour imposer des mesures plus strictes.

Et comment une force policière municipale agirait-elle sous la gouverne des élus de la Ville?

On n'a pas de cas de coronavirus; on n'en veut pas , dit-il. On fermerait peut-être les entrées de notre municipalité, un peu comme ils ont fait avec les barrages frontaliers entre les provinces. On demanderait à nos policiers d'aller voir où il y a des regroupements de personnes. Ils leur demanderaient de retourner à la maison. On demanderait des actions concrètes. Parfois, ce sont des citoyens qui prennent l'initiative de le faire et souvent ils se font ''ramasser'' par une personne qui revient de voyage et qui ne respecte pas la quarantaine.

Le maire Losier trouve la situation préoccupante et il se demande si le nombre de tests de dépistage est suffisant.

Selon lui, seulement deux approches sont possibles. Soit on attend que les statistiques augmentent pour intervenir ou on y va d'une approche vraiment préventive avec le dépistage.

Un faux sentiment de sécurité

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, fait écho aux propos de son collègue de Tracadie.

Jour après jour, on défie les probabilités d'avoir des cas et ça donne un faux sentiment de sécurité , fait-il remarquer. La province vient de sortir les statistiques des tests par région. L' hypothèse, c'est que les gens dans le Nord téléphonent moins [au 811]. Mais, il faut comprendre que les critères de la province dans les dernières semaines, c'était de tester en priorité les gens qui avaient voyagé. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que des personnes n'avaient pas des symptômes.

Selon lui, plusieurs personnes veulent suivre les directives à la lettre. Mais, il voit des choses qui le déçoivent.

Il y a quand même beaucoup de circulation sur nos routes. Dimanche dernier, je suis allé en ville pour signer des documents à l'édifice municipal. Ça faisait 11 jours que je n'étais pas sorti de ma résidence. Je voyais tout le trafic. On sait qu'il faisait beau et que les gens voulaient sortir. Cependant, on aggrave le risque d'avoir une contamination.

Il insiste pour dire que la population doit faire preuve de discipline et de rigueur en cette période trouble.

Le maire de Tracadie note aussi des comportements qu'il trouve inquiétants.