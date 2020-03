Des équipes de recherche en IA pour lutter contre la pandémie

Mila a lancé le site anglophone pancanadien IA Against COVID  (Nouvelle fenêtre) afin de faciliter les collaborations entre les chercheurs et chercheuses, notamment par le partage des mégadonnées liées à la pandémie.

Un projet issu de cette initiative est déjà en branle. Cette collaboration a pour but d’accroître notre compréhension de la progression de la COVID-19 afin d’évaluer le risque en fonction des différents profils de patients et de définir plus clairement les cibles pour les agents antiviraux et les vaccins en cours de développement , indique l’un des porteurs de cette initiative, le professeur Guy Wolf de l’Université de Montréal.

Rassemblant des personnes travaillant dans l’analyse de données, l’apprentissage automatique, l’immunologie, la virologie et la bio-informatique, l’équipe du projet espère recueillir un maximum d’informations via le site web IA Against COVID et invite les scientifiques à manifester leur intérêt à l’égard de l'initiative en remplissant un formulaire en ligne  (Nouvelle fenêtre) .