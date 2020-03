70 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures en C.-B.

Nous n’avons pas encore traversé la tempête , rappelle la Dre Henry, bien qu’elle reconnaisse que 48 % des personnes atteintes sont rétablies. Nous avons de plus en plus de personnes hospitalisées et en soins intensifs.

En tout, 19 hôpitaux de la province sont assignés pour s’occuper des cas de COVID-19

Le Centre des congrès de Vancouver est aussi désigné pour accueillir des gens qui se rétablissent d’autres maladies que la COVID-19.

Si on voit une grande augmentation des cas de COVID-19, on va déplacer les gens qui ont d’autres maladies, des gens qui récupèrent d’une crise cardiaque, par exemple, et on pourrait les déplacer au Centre des congrès pour libérer les lits dans les hôpitaux , explique la médecin hygiéniste.

Pour le moment, 4233 lits sont libres, rappelle le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Ce dernier souligne également que la province vient de recevoir 1 million de nouveaux masques.

Malgré les défis, nous avons reçu des commandes, des sarraus, des masques et d’autres produits , explique-t-il.

Nouveau cas:

Des stationnements gratuits dans les hôpitaux

Par ailleurs, Adrian Dix annonce que les stationnements des hôpitaux seront gratuits pour les employés et le public à partir de mardi, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure vise à réduire le plus possible les contacts avec des surfaces communes comme les parcomètres pour éviter la propagation de la maladie.

Adrian Dix souligne que le nombre d’appels reçu par les ambulanciers a beaucoup diminué, notamment parce qu’une réduction du trafic routier a diminué le nombre d’accidents de la route.

En temps normal, le nombre d'appels se situe autour de 1400, alors que, depuis une semaine, ce nombre se situe autour de 300.

Le ministre souligne par ailleurs le travail des infirmières au service de santé téléphonique 811.

Samedi, la Colombie-Britannique avait enregistré 92 nouveaux cas de la maladie, ce qui avait fait grimper le total à 884.