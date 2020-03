COVID-19 : la Caisse de dépôt réserve 4 milliards pour les entreprises

La Caisse de dépôt et placement du Québec met sur pied une enveloppe de 4 milliards de dollars pour « appuyer les entreprises québécoises affectées temporairement par la crise », a-t-elle annoncé lundi.

Dans un communiqué, la CDPQCaisse de dépôt et placement du Québec a indiqué que cette aide financière serait complémentaire à différentes initiatives annoncées par d’autres institutions financières, investisseurs institutionnels québécois et les gouvernements du Québec et du Canada.

Les entreprises voulant profiter de ce financement devaient notamment être rentables avant la crise provoquée par la pandémie de la COVID-19.

L’enveloppe annoncée aujourd’hui, ainsi que l’accompagnement personnalisé qu’offrent nos équipes aux entreprises en portefeuille, représente une contribution importante à l’économie québécoise dans ce contexte difficile, mais temporaire , a déclaré par voie de communiqué Charles Emond, le président et chef de la direction de la CDPQ.

Pour faire une demande de financement, les entreprises doivent remplir un formulaire disponible sur le site de la Caisse.

Dons à divers organismes

En plus de ce fonds d’investissement, la Caisse a annoncé une contribution de 300 000 $ à diverses organisations offrant des services essentiels dans le cadre de la pandémie.

Centraide, la Croix-Rouge et Tel-jeunes sont notamment bénéficiaires de l’aide de la Caisse.