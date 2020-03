COVID-19 : les informations du 30 mars en Saskatchewan

L’une de ces deux personnes a voyagé à l’étranger, précise la province.

Par ailleurs, le gouvernement de la Saskatchewan souligne que 20 cas supplémentaires ont été répertoriés, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 176 depuis le début de la crise.

De ce nombre, 5 sont des personnes âgées de 19 ans et moins, alors que la tranche d’âge la plus touchée est celle allant de 20 à 44 ans, avec 80 cas.

La province a aussi recensé 62 cas chez les personnes âgées de 45 à 64 ans, et 29 autres chez les personnes de 65 ans et plus.

Le gouvernement signale également un huitième cas de transmission communautaire.

Au 30 mars, 9651 tests de dépistage ont été réalisés en Saskatchewan.