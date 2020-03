Plus de 15 000 licenciements chez Air Canada en raison de la COVID-19

En plus de mises à pied qui toucheront plus de 15 000 employés syndiqués d'Air Canada, le couperet tombera aussi chez les cadres et le personnel administratif du transporteur aérien, qui est frappé de plein fouet par les turbulences provoquées par la pandémie de la COVID-19.

Près du tiers des cadres, dont ceux qui œuvrent au sein du siège social de la compagnie, seront également touchés, selon une note interne datée de lundi que La Presse canadienne a pu consulter.

Selon la missive signée par la première vice-présidente, employés, culture et communications de la société, Arielle Meloul-Wechsler, les départs s'échelonneront au cours des deux prochains mois.

De plus, le président et chef de la direction Calin Rovinescu ainsi que le chef de la direction financière Michael Rousseau vont renoncer à leur rémunération, tandis que le salaire des autres membres de la direction sera réduit de moitié.

La pandémie a coûté des milliers d'emplois dans le secteur du transport aérien.

Air Canada avait déjà annoncé plusieurs milliers de mises à pied et Transat A.T., 3600 mises à pied. WestJet a pour sa part compté 6900 départs, dont des départs anticipés, des démissions et des congés volontaires et involontaires.