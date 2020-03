Moratoire imposé sur la conversion de logements en condos à Québec

Le taux d’inoccupation sur le territoire de Québec a diminué pour une troisième année consécutive en 2019 et atteint maintenant 2,2 %.

Selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), le taux d'équilibre permettant un fonctionnement harmonieux du marché locatif se situe habituellement à 3 %.

Afin de préserver l’offre de logements abordables sur son territoire, la Ville de Québec adopte un nouveau règlement pour interdire toute conversion de logements locatifs en condo tant que le taux d’inoccupation demeurera sous les 3 %.

On s’assure d’avoir un impact précis et durable sur l’ensemble du territoire de la Ville , a précisé le maire Régis Labeaume par communiqué.

Rareté de logements

La diminution du taux d’inoccupation à Québec se traduit notamment par une rareté de logements locatifs, particulièrement dans les quartiers centraux.

Les arrondissements de La Cité-Limoilou (1,8 %), Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (1,9 %), Charlesbourg (1,4 %) et La Haute-Saint-Charles (1,7 %) ont des taux nettement inférieurs à 3 %. Les arrondissements de Beauport (3,3 %) et des Rivières (3,7 %) ont des taux plus élevés.

Le taux d’inoccupation est particulièrement faible pour les logements abordables et pour ceux de trois chambres à coucher et plus , a ajouté la membre du comité exécutif et responsable du développement social et de l’habitation, Émilie Villeneuve.

Selon elle, le nouveau règlement contribuera sans contredit à protéger de logements abordables.

Depuis 4 ans à Québec, 170 logements ont été convertis en condo, soit une moyenne d'environ 42 par année.

Le FRAPRU prudent

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) accueille favorablement l'initiative de l'administration Labeaume, mais déplore que plusieurs exceptions soient prévues au nouveau règlement municipal.

Par exemple, la conversion en copropriété sera autorisée pour les immeubles de logements locatifs de cinq unités ou moins lorsque le propriétaire y habite depuis plus de deux ans.

Aussi, il sera permis de convertir un immeuble dont au moins 75 % des baux en vigueur indiquent un loyer égal ou supérieur au loyer médian le plus récent établi par la SCHL.