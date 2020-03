Un navire hôpital arrive à New York en renfort

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Un navire médical de la marine américaine a accosté lundi matin à Manhattan pour aider à désengorger les hôpitaux de la métropole durement touchée par la pandémie de COVID-19.

L’USNS Comfort est arrivé lundi avant 11 h au quai 900, près de la 50e rue à l’ouest de Manhattan, pour offrir ses 1000 lits et 12 salles d’opération. Seuls des patients qui ne sont pas atteints de la COVID-19 seront admis à bord, puisque l’opération sert à libérer les hôpitaux terrestres qui, eux, seront en première ligne pour faire face à la pandémie. Le total de victimes du nouveau coronavirus dans la ville de New York atteignait dimanche 776 personnes, et 36 221 personnes sont infectées dans la métropole. C’était un bateau qui était très attendu , a indiqué sur les ondes de RDI Elisabeth Guédel, collaboratrice spéciale à New York. On s’attend bientôt à atteindre un sommet de cas de la COVID-19. Les autorités fédérales américaines tournent également leur attention vers des villes où les cas sont pour le moment peu nombreux, mais qui seraient mûres pour une envolée du nombre de personnes infectées. Cette mise en garde a été faite lundi matin par le Dr Anthony Fauci, conseiller du président Donald Trump sur le coronavirus, sur les ondes d’ABC. C’est notamment le cas de la ville de Détroit, où des travailleurs canadiens de la santé se rendent pour prêter main-forte dans les hôpitaux américains. Consultez notre dossier en ligne sur la COVID-19 : Tout sur la pandémie

