Un fabricant d'équipement de hockey ontarien produira des blouses médicales

Il n'a fallu qu'un seul texto pour que l'équipe de couture de Brian's Custom Sports rejoigne la lutte contre la propagation de la COVID-19.

Le fabricant d'équipement de gardien de but a été approché mardi par les responsables de la santé du comté de Windsor-Essex qui cherchaient du ruban adhésif à double face et de la mousse, des éléments essentiels à la fabrication des écrans faciaux médicaux.

Les autorités sanitaires lui ont ensuite demandé si elles pourraient produire des blouses médicales.

En tant qu'entreprise non essentielle, l'usine avait renvoyé son personnel à la maison, mais un court message texte du département des ressources humaines a reçu une réponse immédiate des 16 membres de l'équipe de couture.

En quelques minutes, ils étaient tous partants , a déclaré Joe Aitken, directeur des ventes et du marketing de Brian's Custom Sports.

Avant que l'équipe de couturiers ne puisse retourner à l'usine de Kingsville, une certaine logistique a dû être mise au point.

Le fabricant n'avait aucune blouse médicale en sa possession. Un exemplaire a donc été rapporté d'un hôpital et a été soigneusement décousu pour en analyser le modèle.

S'assurer que l'équipement de couture fonctionnerait correctement était également une étape importante. En effet, Brian's Custom Sports utilise des machines robustes, conçues pour percer un rembourrage épais et le similicuir de l'équipement de gardien de but, et pas pour le tissu qui avait été envoyé pour confectionner les blouses.

Linus Ullmark, gardien de but des Sabres de Buffalo, a été l'un des premiers à aimer la publication de l'entreprise sur le changement de production sur Instagram, même s'il n'est pas un de ses clients.

Cela montre simplement qu'on est tous ensemble , a déclaré Joe Aitken à propos de la réaction de Linus Ullmark. C'est agréable de voir une communauté de hockey se rassembler et soutenir une cause plus importante que le sport.

Au Québec, le fabricant d'équipement Bauer Hockey a commencé à produire des écrans faciaux à Blainville.

Bauer Hockey a publié samedi son design pour les écrans faciaux sur des réseaux sociaux et sur son site web, afin que d'autres fabricants puissent commencer à produire leurs propres écrans faciaux le plus rapidement possible.