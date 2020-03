Un garçon de 9 ans aux soins intensifs en contact avec le coronavirus

La vie de Sabrina Gaudreault a basculé le 23 mars dernier lorsque son fils Jordan, 9 ans, a dit souffrir de maux de tête persistants.

Il est arrivé dans la chambre et il a commencé à pleurer terriblement parce qu'il avait mal à la tête. Il se tenait la tête à deux mains et il pleurait en disant "j'ai mal, j'ai mal" , raconte Sabrina Gaudreault.

La ligne 811 saturée

Elle joint ensuite difficilement le service Info-Santé en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement.

J'étais au téléphone avec le 811 depuis au moins 10-15 minutes. Je n'ai jamais réussi à parler à quelqu'un. La ligne était débordée à cause du coronavirus. C'est là qu'il a commencé à me dire qu'il était étourdi , ajoute la mère.

Jordan entre alors en arrêt cardio-respiratoire. Une veine a éclaté et cause une hémorragie cérébrale, en raison d'une malformation veineuse au cervelet.

Le conjoint de Sabrina Gaudreault effectue un massage cardiaque pour le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des ambulanciers.

On l'a entrevu parce qu'on n'avait pas le droit d'embarquer dans l'ambulance à cause des nouvelles mesures de la COVID-19 , mentionne Sabrina Gaudreault.

Le jeune Jordan Gaudreault à l'hôpital Photo : Courtoisie Sabrina Gaudreault

En contact avec le coronavirus

Jordan est alors transféré au CHUL, à Québec, pour être opéré d'urgence.

L'opération se déroule bien, mais Jordan n'est pas au bout de ses peines. Quelques jours plus tard, alors qu'il est plongé dans le coma, le jeune garçon est en contact avec un membre du personnel, infecté par le coronavirus.

Ça a été le pire bout, parce qu'on ne la connaît pas vraiment la maladie. On est un peu sur les nerfs. On se lave les mains très, très, très régulièrement. On se promène avec des masques pour protéger notre enfant , soutient Sabrina Gaudreault.

Jordan a été placé dans une chambre à pression négative. Son test s'est avéré négatif à la COVID-19. La famille vit néanmoins des moments angoissants en raison des possibles longues périodes d'incubation du virus.

Hébergement difficile

Le Manoir Ronald McDonald et les hôtels sont fermés en raison du coronavirus. Même la location de type Airbnb est interdite.

Les proches de Jordan Gaudreault habitent donc chez des amis, malgré l'interdiction de se rassembler.

Ça fait une semaine qu'on est chez des amis. On évite les contacts, on se désinfecte et on se tient loin dans la maison. Au moins, il y a quelqu'un qui nous héberge , affirme Sabrina Gaudreault.

Sociofinancement

Une campagne de collecte de fonds est lancée sur la page Facebook de la mère de Jordan  (Nouvelle fenêtre) , afin de payer les frais de la famille, le temps qu'elle sera à Québec.

Le séjour pourrait durer encore plusieurs semaines. Les proches de Jordan attendent maintenant qu'il se réveille, afin de savoir s'il gardera des séquelles et entamer la réhabilitation.