L'armée en renfort, si Québec le demande

C’est ce qu’a affirmé le premier ministre Justin Trudeau lundi, lors de son point de presse quotidien.

Pour l’instant, le gouvernement fédéral n’a reçu aucune demande d’intervention de la part des provinces et des territoires, mais si ça devait changer, les Forces armées seraient prêtes à répondre à l’appel comme elles l’ont fait tout au long de notre histoire. Que ce soit pour acheminer du matériel médical ou pour protéger vos maisons durant la saison des inondations et des feux de forêt. Ceux et celles qui portent l’uniforme seront là pour vous , a déclaré le premier ministre.

Les militaires de la 3e Escadre de Bagotville se préparent d’ailleurs déjà à intervenir.

Toutefois, en raison de la crise, les activités ont été réduites au minimum sur le périmètre de la base afin d’éviter une propagation du coronavirus.

Les civils ont presque tous quitté, alors que les militaires qui le peuvent font du télétravail.