Le secteur immobilier chamboulé par la crise de la COVID-19

Une agente d’immeuble pour Remax à Vancouver, Elise Lambert, ne veut ainsi plus organiser de visites pour des acheteurs potentiels. « Je ne vais certainement pas mettre ma vie en péril ou celle de quelqu'un d'autre pour de l'argent », confie-t-elle.

D'après l'agente immobilière Elise Lambert, il faut s'adapter et faire preuve de débrouillardise pour assurer la sécurité de tous. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

En Colombie-Britannique, le secteur immobilier a été déclaré service essentiel et les visites ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées. En revanche, les sessions portes ouvertes sont proscrites et les règles de visites sont très sévères.

« Toutes les lumières doivent être allumées par nous, l'agent ou la personne qui vit dans le logement, on doit tout désinfecter, demander aux gens de venir avec leur agent, d'absolument ne rien toucher », explique l’agente immobilière.

Ces visites peuvent être source d’angoisse pour ceux qui habitent toujours dans les maisons ou les appartements à vendre. Par ailleurs, la province a rappelé que les propriétaires d’immeuble ou de maison n’ont pas le droit d’entrer dans l’espace occupé par un locataire, sans sa permission. Les locataires ont donc le droit de refuser que des visites de potentiels acheteurs soient organisées chez eux.

Les visites sont permises, mais fortement déconseillées. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Heureusement, les visites virtuelles en 3-D sont possibles et sont, de toute façon, de plus en plus utilisées. Des agents immobiliers font aussi une conversation vidéo en direct pour faire visiter les maisons.

Un marché au ralenti

Depuis le début de la crise, les agents immobiliers constatent un ralentissement net. À titre d'indicateur, le site web REW, le site immobilier le plus fréquenté dans la province, a vu une baisse de fréquentation de 25 % en mars par rapport à février, et une baisse de demande d'information sur des maisons de 45 %.

Je conseille aux gens qui veulent vendre leur maison, s’ils peuvent attendre, d’attendre. Elise Lambert, agente d'immeuble Remax à Vancouver

Pour ceux qui n’ont pas le choix de vendre maintenant, elle conseille de recourir aux services d'agents immobiliers qui sont au fait des règles en cour et de leur évolution qui se fait parfois d'heure en heure.