Quatre nouveaux cas confirmés de la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles

La direction de la Santé publique précise qu’une personne atteinte de la COVID-19 a dû être hospitalisée à l’extérieur de la région, dans un centre désigné.

Deux des quatre nouveaux cas rapportés lundi sont des personnes qui vivaient déjà sous le même toit qu’un cas déjà confirmé.

Parmi les nouvelles personnes infectées, une a voyagé à l’étranger et une autre, hors de la région, mais au Québec.

Le CISSS de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ne dispose pas des données à jour sur le nombre de tests toujours en attente d’un résultat dans la région. La porte-parole, Clemence Beaulieu-Gendron, explique que le système de laboratoire de la région n’est pas centralisé comme le sont les laboratoires des autres régions et que les autorités sanitaires travaillent à corriger la situation.

Aucun décès n’est à signaler jusqu’à maintenant en Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine.

Les Îles avec la Gaspésie

La Direction de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n'a pas l'intention de divulguer combien de personnes sont atteintes de la COVID-19 aux Îles-de-la-Madeleine.

Le directeur régional de Santé publique pour la Gaspésie et les Îles, Yv Bonnier-Viger, juge qu’il est inutile pour le moment de constituer deux listes distinctes.

Les trois premiers cas aux Îles ont été divulgués, mais c'était une exception mentionne-t-il. Le Dr Bonnier-Viger rappelle que la population des Îles n’est pas plus importante que celle d’une MRCMunicipalité régionale de comté de la Gaspésie. Une fois qu’on a dit que le virus est dans la péninsule et les îles, Il n’y a plus aucun intérêt à créer des émois à chaque fois, ou une fausse assurance à chaque fois.

Hôpital de l'Archipel du CISSS des Iles Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, et le maire, Jonathan Lapierre, militent de leur côté pour que le nombre de cas dans l'archipel soit annoncé à part. Dr Bonnier-Viger indique que si des raisons sanitaires exigent que les cas de COVID-19 soient annoncés séparément pour les Îles-de-la-Madeleine, il révisera sa position.

Faible propagation

La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine demeure néanmoins parmi les endroits qui comptent le moins de cas confirmés de coronavirus. Seuls le Bas-Saint-Laurent (11), le Nord-du-Québec (1), le Nunavik (1)et Terres-Cries-de-la-Baie-James (2) comptent moins de cas.

Le directeur de la Santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le docteur Yv Bonnier-Viger, explique que les autorités sanitaires surveillent étroitement l’apparition de cas de contamination communautaire.

C’est ce qui va être important pour nous de valider, souligne le Dr Bonnier-Viger, on va continuer de faire des tests pour s’assurer qu’on ne détecte pas de transmission communautaire. Tant que nous resterons dans cette situation, nous n’aurons pas besoin de changer de statut.

Le docteur Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le docteur Bonnier-Viger mentionne qu'une reprise pourrait être envisageable en fonction du statut épidémiologique puisqu’une région moins touchée aura plus de facilité à relancer son économie que les régions durement touchées.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay