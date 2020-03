Des cas de transmission communautaire et une employée de pharmacie contaminée

Le Nouveau-Brunswick confirme que la COVID-19 se propage maintenant dans la communauté et qu'elle n'est plus seulement liée au voyage, alors qu'il a été impossible de déterminer la source de contagion de certains cas. De plus, les autorités de la province annoncent qu'une employée d'une pharmacie de la région de Saint-Jean a été déclarée positive à la maladie.