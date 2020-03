Nicolet, Bécancour et Louiseville : cours d'eau « sous surveillance »

Avec la fonte des neiges et la pluie qui tombe, le niveau de certains cours d’eau augmente en Mauricie et au Centre-du-Québec. Le lac Saint-Pierre et la rivière Nicolet sont actuellement considérés « sous surveillance » par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Les Municipalités commencent à se préparer en vue de possibles inondations.