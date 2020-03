Pas de pêche à la crevette avant le 14 avril pour les pêcheurs du Grand Gaspé

L'Office des pêcheurs de crevette du Grand Gaspé indique que le renouvellement de la certification de pêche écoresponsable MSC (Marine Stewardship Concil) est toujours en évaluation et que les résultats devraient être connus à la mi-avril.

Cette certification doit être renouvelée tous les cinq ans.

Selon le directeur de l'Office des pêcheurs, Patrice Element, les industriels ne souhaitent pas lancer la saison sans cette certification qui est exigée, notamment, sur les marchés européens.

Crevettes Photo : Radio-Canada

Incertitude des marchés en raison de la COVID-19

Par ailleurs, les mesures prises pour lutter contre le coronavirus risquent de chambouler les marchés d'exportation pour la crevette nordique.

Si la Chine ou le Japon se relèvent peu à peu de cette crise, il risque d'être plus difficile de vendre la crevette sur les marchés européens.

Il y a tellement d’incertitude, ça change rapidement , explique Patrice Element. Ce qui est valable aujourd’hui risque de ne plus l’être demain.

Il précise que la crevette qui est vendue aux usines pour être cuite et décortiquée vise les marchés européens comme la Scandinavie et la Grande-Bretagne. Là-bas, la pandémie commence, donc on sait pas trop où ça va aller, mais on sait qu’à court terme ça pourrait être difficile , estime le directeur.

Une fois que la crise sera résorbée , ajoute-t-il, on a confiance que ce les choses vont revenir à la normale .

Il y a un peu plus d'espoir du côté de la Chine, où la vie semble reprendre son cours.

Selon Patrice Element, les crevettiers surveillent la situation. Mais, avec toute cette incertitude, on ne sent pas la fébrilité qu’on voit d’habitude sur les quais de ces temps-ci , reconnaît-il.

Avec les informations de Martin Toulgoat