Le marathon d’Ottawa annulé

Le marathon d’Ottawa et toute la fin de semaine des courses s’ajoutent à la longue liste d’événements annulés en raison de la pandémie de la COVID-19.

L’événement, qui devait avoir lieu les 23 et 24 mai prochain, sera plutôt offert de façon virtuelle. Les détails de cette course seront dévoilés prochainement, mais l'organisation explique par voie de communiqué que les participants pourront courir par eux-mêmes tout en respectant et en faisant la promotion des mesures de distanciation physique .

Nous croyons que l'événement virtuel est la façon parfaite pour permettre aux coureurs et marcheurs de mettre à profit leur entraînement , a affirmé Ian Fraser, directeur général de Courez Ottawa.

Les quelque 17 000 personnes inscrites à l'une des six épreuves pourront recevoir leur trousse de course comme prévu, notamment la médaille, le chandail et quelques surprises de nos partenaires , peut-on lire dans le communiqué. Les inscriptions étaient suspendues depuis quelques semaines, mais reprendront bientôt.

Les participants inscrits à l’une des courses prévues en mai se verront également offrir un rabais de 50 % pour l’événement de 2021.