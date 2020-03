Neuf cas supplémentaires de la COVID-19 confirmés sur la Côte-Nord

C’est donc neuf personnes de plus qui ont reçu un résultat positif au virus depuis dimanche.

Rappelons aussi que neuf employés du pénitencier de Port-Cartier sont atteints de la COVID-19.

Selon le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord de la Côte-Nord, une personne est hospitalisée à l'extérieur de la région. Toutes les autres personnes sont en confinement.

En date du 30 mars, 390 tests ont été réalisés sur la Côte-Nord, 310 sont négatifs et 54 autres sont en attente d'un résultat.

Depuis samedi, huit points de contrôle ont été mis en place pour limiter la propagation de la COVID-19 dans la région.

Ces huit barrages routiers sont situés au traversier de Tadoussac, à Sacré-Coeur sur la route 172 vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux aéroports de Baie-Comeau et de Sept-Îles, près des points de traverse à Godbout et à Baie-Comeau, à Blanc-Sablon, ainsi qu'entre le secteur de Moisie et la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre.