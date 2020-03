Bilan des cas de COVID-19 : un bond de 42 cas en Mauricie-Centre-du-Québec

Les autorités de la santé dénombrent 164 cas de COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec, soit 42 cas de plus que la veille . 126 cas ont été recensés en Mauricie et 38 au Centre-du-Québec. Deux autres décès ont aussi été annoncés, ce qui porte le nombre à trois dans la région.

Il s'agit de deux résidents du Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) Laflèche du secteur Grand-Mère à Shawinigan.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) annonce que 15 personnes sont présentement hospitalisées dont cinq aux soins intensifs.

L'ensemble des cas reviennent de voyage ou ont été en contact avec des voyageurs, mais le centre observe aussi, à Shawinigan et maintenant à Drummondville, une contamination communautaire.

Cas en Mauricie et au Centre-du-Québec Arthabaska-et-de-l'Érable (Victoriaville) : 9

Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) : 56

Drummondville : 24

Trois-Rivières : 63

Vallée-de-la-Batiscan : 6

Bécancour-Nicolet-Yamaska et Maskinongé : 6

Haute-Mauricie : 0

Au Québec, le nombre total de cas a enregistré la hausse la plus importante à ce jour, avec 590 cas de plus en une journée. On dénombre 3430 personnes atteintes de la COVID-19 dans la province.