Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 24 cas de coronavirus

Par voie de communiqué, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de la santé et des services sociaux ) a fait savoir que les personnes qui ont reçu un diagnostic ont voyagé à l'étranger ou ont été en contact avec un cas positif.

Toutes les personnes infectées se trouvent présentement en isolement à domicile. Les enquêtes épidémiologiques sont en cours , est-il indiqué dans le communiqué diffusé par la direction des communications du CIUSSS.

Les autorités de santé publiques rappellent l'importance de respecter les mesures dictées par le gouvernement et les consignes relatives à l'isolement. À l'instar de ceux d'autres régions du Québec, les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent éviter de se déplacer d'une région à une autre et même d'une ville à l'autre, sauf si nécessaire.

Les gens qui ont des inquiétudes relatives à la COVID-19 ou qui présentent des symptômes comme de la toux ou de la fièvre sont invités à composer le 1-877 644-4545.

3430 cas au Québec

Le plus récent bilan de la pandémie au Québec fait état de plus de 3430 cas de COVID-19, soit 590 de plus que la veille. Il s'agit de la hausse la plus importante en 24 heures.

Le Québec déplore également 3 nouveaux décès, portant le bilan des morts à 25.