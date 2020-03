« On ne sait pas quand tout reviendra à la normale », avoue le Dr Shahab

Comme tous les Canadiens, les Saskatchewanais espèrent que la période d’incertitude et de bouleversements provoquée par la COVID-19 sera de courte durée, mais le médecin hygiéniste en chef de la province, Saqib Shahab, refuse de s’avancer sur la question pour le moment.

On ne peut pas savoir quand tout reviendra à la normale. Est-ce que ce sera cet été, cet automne? Je pense que c’est une période difficile pour tout le monde , déclarait samedi le Dr Shahab lors de sa conférence de presse quotidienne.

Il y a trois semaines, nous étions à un certain endroit, et chaque semaine, nous avons resserré nos restrictions. Maintenant, seules les personnes qui ont des emplois essentiels vont travailler. Tout le monde est à la maison. Nous n’encourageons aucun rassemblement et nous avons établi une limite de 10 personnes pour les remplacements , rappelle-t-il.

Trois événements inquiétants

Le moment où la vie de la population saskatchewanaise pourra reprendre son rythme habituel dépendra également du nombre de personnes déclarées porteuses du coronavirus par transmission communautaire.

Des 156 cas de COVID-19 confirmés en Saskatchewan au 29 mars, 34 sont liés à trois événements que la province surveille de près depuis quelques semaines :

3 personnes ont assisté à une conférence sur la médecine dentaire à Vancouver du 5 au 7 mars;

11 membres du personnel de santé de première ligne de Regina, de Saskatoon et de Prince Albert se sont rendus à un tournoi de curling du 11 au 14 mars à Edmonton;

20 personnes ont pris part à un rassemblement de motoneigistes à Christopher Lake, au nord de Prince Albert, le 14 mars.

Par ailleurs, selon le médecin hygiéniste de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan pour la région de Prince Albert, Khami Chokani, trois personnes se sont rendues au souper de l’événement de motoneigistes alors qu’elles avaient des symptômes de la COVID-19.

En plus des 20 personnes qui ont déclarées porteuse du coronavirus après leur participation au souper, l’Autorité de la santé indique qu'elle a communiqué avec 56 autres personnes, mais les responsables du rassemblement estiment qu’environ 130 personnes étaient sur place durant la soirée.

Comme la liste complète des invités n’a été conservée, l’Autorité de la santé tente présentement de retrouver toutes les personnes qui ont pris part au souper.

Avec les informations de Guy Quenneville et d'Adam Hunter