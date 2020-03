Un don d'iPad pour que les personnes âgées confinées puissent garder le contact

Le premier ministre Stephen McNeil a annoncé que jusqu’à 800 iPad allaient être envoyés dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée pour permettre aux résidents et résidentes de voir leurs proches et de leur parler. Après avoir vu des images de personnes âgées qui devaient saluer leurs proches à travers une fenêtre, il a décidé que la province devait agir.

Comme bon nombre d’entre vous, je m’inquiète pour les personnes âgées qui vivent dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée, qui ne peuvent accepter les visites, afin de protéger la santé des résidentes et résidents , a expliqué le premier ministre lors d’une conférence de presse vendredi.

Avec les tablettes, ces personnes pourront non seulement voir leurs petits-enfants, mais aussi les entendre rire, voir leurs bricolages et leur donner un câlin virtuel , détaille Stephen McNeil.

Cette annonce a fait chaud au cœur de nombreux internautes, qui ont félicité la province pour cette initiative sur les réseaux sociaux.

C’est ce qui me rend fière d’être néo-écossaise. Excellent travail! , a écrit une utilisatrice de Twitter.

On devrait faire la même chose dans tous les centres de soins et hôpitaux. Plusieurs d’entre eux sont des établissements vétustes sans connexion Internet sans-fil. Félicitations, vous allez permettre d’éviter de la peine à beaucoup de familles , écrit un autre internaute.

Les tablettes doivent être distribuées durant le mois d’avril dans des centres d’hébergement de la Nouvelle-Écosse.