Elton John, Billie Eilish et les Backstreet Boys dans un concert bénéfice « à la maison »

Dave Grohl, Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong, les Backstreet Boys et Sam Smith, des artistes de tous horizons, ont brièvement chanté, dimanche, lors d’un concert « en confinement » animé par Elton John. L’initiative avait pour but d’amasser de l'argent pour les victimes de la COVID-19 et pour lutter contre cette dernière.

Il y a des médecins, des infirmières et des scientifiques au front. Ces personnes sont la preuve vivante que la plupart des superhéros et superhéroïnes ne portent pas de cape , a déclaré Elton John, qui animait le spectacle d'une heure depuis sa cuisine. L’hôte de la soirée a interprété un titre phare de sa discographie, Don't Let the Sun Go Down on Me sur un clavier appartenant à ses enfants.

Billie Eilish, qui a remporté le prix des quatre catégories reines au dernier gala des Grammy, a pour sa part interprété son succès Bad Guy en version acoustique, avec son frère Finneas.

La prestation des Backstreet Boys, groupe pop chouchou des années 1990, a largement retenu l’attention. Au lendemain du concert en ligne, la vidéo de leur interprétation du titre I Want It That Way comptabilise presque 100 000 visionnements, et ce, seulement sur la page Facebook du diffuseur iHeart Radio.

Consulter sous forme de texte Boîte vidéo montrant la prestation du groupe des Backstreet Boys, qui a interprété la chanson « I Want It That Way »

Le leader des Foo Fighters et ex-membre de la mythique formation grunge Nirvana, Dave Grohl, a pour sa part livré une version acoustique de My Hero. Il a spécifié que sa prestation était dédiée à tous ceux et celles qui se trouvent en première ligne et qui font de leur mieux pour nous permettre de traverser tout ça .

Au piano, la chanteuse Alicia Keys a joué The Underdog, tandis que Mariah Carey a interprété, à l’aide de choristes à distance, son succès Always Be My Baby, et le chanteur et guitariste du trio Green Day a quant à lui chanté Boulevard of Broken Dreams. Ce dernier a d’ailleurs déclaré que c’était pour lui « un honneur » de jouer pour le public à l’écoute de la maison.

Temporairement offert sur YouTube

L'émission spéciale a été diffusée par Fox News ainsi que par toutes les stations nationales de iHeart Radio. On ignore encore le montant total récolté.

Le concert peut être écouté (ou réécouté) sur la plateforme YouTube pour les 72 prochaines heures.