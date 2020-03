COVID-19 : les autres villes restent sur leurs gardes

Pour Sébastien D’Astous, qui est aussi préfet de la MRC Abitibi, il est plus pertinent que jamais pour la population de respecter les consignes de confinement mises en place par Québec.

Il ne faut pas se leurrer, on espère ne pas avoir de cas, mais c’est une pandémie internationale et on est tous à risque, affirme le maire d’Amos. Je pense que les gens sont bien conscientisés à l’ampleur du problème. On compatit avec ce qui se passe à Rouyn-Noranda, mais c’est pris au sérieux chez nous et on rappelle notre message aux gens de rester chez eux de sortir juste pour les besoins essentiels.

Même son de cloche du côté du maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, qui refuse de croire que sa ville est à l’abri, malgré toutes les mesures mises en place.

Au fur et à mesure que des dépistages vont s’effectuer, on va sûrement identifier des cas un peu partout, croit-il. Il ne faut surtout pas baisser la garde, mais plutôt rester en mode vigilance et de respect strict des règles. D’où l’invitation de rester à la maison. Il en va de la durée de cette période et de la possibilité de causer un préjudice à un membre de notre famille, notre entourage, nos amis. C’est sérieux.

Aller d’une ville à l’autre

Les maires D’Astous et Corbeil accueillent aussi favorablement les mesures limitant l’accès à la région, tout comme l’appel de la mairesse Diane Dallaire de limiter les déplacements entre les villes de la région. Pas question cependant d’exiger des mesures plus coercitives, du moins pour l’instant.

Les gens devraient de toute façon limiter leurs sorties de la maison, je ne vois pas pourquoi on aurait à se déplacer dans une autre ville, note Sébastien D’Astous. On se rend déjà compte qu’il y a beaucoup moins de trafic sur les routes et c’est la même chose en ville. La population comprend bien le message.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Pierre Corbeil ajoute que si des consignes plus strictes sont exigées par la Direction de la Santé publique, il sera temps de faire appel à la SQ entre les villes de la région et même entre les quartiers d’une même ville. Mais on n’en est pas rendu là, selon lui.