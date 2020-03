Acheter une maison à ses risques et périls

On ne sait pas ce que nous réserve l’avenir. Mais une chose est sûre, la tendance de vendre sans garantie légale est déjà bien installée depuis plus de cinq ans. Et acheter à ses risques et périls se révèle souvent bien plus payant pour le vendeur que pour l’acheteur, a appris La Facture.

En 2014, Francis Benjamin et sa conjointe Stéphanie tombent sous le charme d’une grande maison près de Granby à Roxton Pond, aux abords d’un lac.

La maison centenaire est grande et belle. Ils ont un vrai coup de foudre. La jeune femme, sculpteure, s’y voit tenir une boutique d’art. Le jeune homme est épaté par les grandes pièces et le salon magnifique avec un foyer.

Ils regardent la fiche de vente et, ô joie, le prix correspond à leurs moyens financiers. Quelle chance.

Ils voient bien la mention sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur, mais ils n’y portent pas vraiment attention. L’amour est aveugle, on le sait déjà.

Les Benjamin deviennent propriétaires, pour 156 000 $, de cette demeure ancestrale dont ils sont tombés amoureux.

Francis Benjamin Photo : Radio-Canada

Ils sont loin d’être les seuls à faire un achat de maison, de duplex ou de triplex sans garantie légale. C’est une des grandes tendances de l’immobilier.

Depuis cinq ans, il y a une diminution marquée des garanties légales. Une mode étrange, car la garantie légale vient pourtant automatiquement avec un achat de maison. Pour vendre sans garantie, il faut le spécifier.

Avec la garantie légale, on garantit la qualité du site et on garantit la qualité du bâti qu'on vend. Par contre, la notion de vente sans garantie légale est de limiter la possibilité pour un acheteur de prendre un recours contre son vendeur. Maître Yves Joli-Coeur

Joanie Fontaine est une économiste, spécialiste de l’immobilier. Pour La facture, elle a regardé toutes les transactions immobilières sans garantie légale depuis cinq ans, partout au Québec.

On est à 23 % de ventes sans garantie légale dans les unifamiliales. En 2018, on était à 21 %, en 2014 on était a 17 %. On voit quand même une bonne progression , souligne l'économiste.

En plus, elle ne parle pas des ventes de succession ou des reprises de faillites. Dans le premier cas, ce sont autour de 62 % des transactions qui se font sans garantie légale, dans le second, 100 %. Il s’agit donc de vente de maisons dites normales.

Pour ce qui est des duplex et des triplex, au Québec, en 2019, 34 % d'entre eux ont été vendus sans garantie légale. En 2014, ce pourcentage n’était que 22 %.

Joanie Fontaine, économiste Photo : Radio-Canada

Des coûts imprévus

Pour Francis Benjamin et sa famille, l’emménagement dans la nouvelle maison se passe bien, jusqu'à l’arrivée de l’hiver. La maison coûte une fortune à chauffer. Les factures d’Hydro-Québec sont de 750 $ par mois.

La maison a plus de 30 fenêtres qui seraient à changer et les murs sont mal isolés. La famille commence à fermer des pièces et à moins chauffer. Elle n’avait pas prévu ces coûts.

Mais quand on achète une propriété sans garantie légale, il faut s’attendre à devoir faire des travaux et à avoir des coûts supplémentaires.

Pour être en mesure d’y faire face, une bonne inspection préalable à l’achat de la propriété est nécessaire, ce qu’ont négligé de faire les Benjamin.

Ils n’ont pas l’argent nécessaire pour les travaux, comme changer les fenêtres, et ils décident de vendre la maison à leur tour, sans garantie légale.

La famille reçoit une offre d’achat conditionnelle à une inspection. Le rapport revient, une catastrophe : on y trouve de la moisissure.

L’acheteur se désiste.

Si Francis Benjamin avait acheté avec garantie légale, il aurait pu réclamer de l’argent à celui qui lui a vendu la maison, car la moisissure pourrait être ce qu’on appelle un vice caché.

Mais sans garantie légale, il lui faudrait prouver que le vendeur connaissait ce vice caché et avait intentionnellement omis de le dire. Une preuve presque impossible a faire.

Vous prenez le bâtiment dans son état à vos risques et périls. Et si jamais vous découvrez plus tard l'existence de vices que je ne connaissais pas, à ce moment-là, vous ne pourrez pas me revendiquer une indemnisation. Maître Yves Joli-Coeur

Maître Yves Joli-Coeur Photo : Radio-Canada

C'est très difficile, explique Maître Joli-Coeur, parce qu'on doit démontrer devant un juge une intention malveillante. Il y a donc peu de gens qui gagnent parce que l’acheteur a un fardeau de preuves extrêmement important.

Sans garantie légale, l’acheteur se prive donc d’un recours important. Mais le vendeur, lui, n’y trouve que des avantages, surtout s’il ne baisse pas le prix de sa propriété.

Une situation improbable dans le passé, mais qui s’est vue souvent à Montréal dans les dernières années.

Lorsque les émotions prennent le dessus

Daniel Adam est courtier immobilier depuis plus de 32 ans, il travaille principalement dans Rosemont, un quartier central recherché de Montréal.

Pour nous, il a étudié les duplex et les triplex qui ont été mis en vente sans garantie légale dans un rayon d'un kilomètre de son bureau en 2019.

il y a eu 55 duplex et triplex dans ce secteur de un kilomètre où on est actuellement. De ces 55 ventes-là, 24 étaient sans garantie légale. Donc presque une vente sur deux. Et de ces 24 là, seulement une douzaine étaient des successions ou des reprises de finances , explique Daniel Adam.

Daniel Adam, courtier immobilier Photo : Radio-Canada

Il nous confirme que si, auparavant, un achat sans garantie légale était de 5 % à 10 % moins cher qu’avec garantie, dans un secteur recherché comme Rosemont, la moitié des propriétés sans garantie légale se vendent plus cher.

À un moment donné c'est les émotions, les émotions, les émotions, ce qui fait que les émotions prennent le dessus, bien souvent plus que la logique , souligne le courtier d’expérience.

Francis Benjamin a dû rendre sa maison à la Caisse populaire. L’équivalent d’une faillite. Il regrette cet achat de maison à ses risques et périls.