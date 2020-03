Nouveaux décès liés à la COVID-19 à Sarnia

Dimanche, un octogénaire qui avait été hospitalisé jeudi dernier et une femme du même âge qui avait été admise à l'hôpital vendredi sont morts à l'hôpital Bluewater Health de Sarnia.

Dans un communiqué, le médecin hygiéniste du Bureau de santé publique de Lambton a souligné que ces décès rappellent à la communauté l'importance de continuer à prendre des mesures pour réduire la propagation communautaire de la COVID-19.

De nouveaux cas et de nouvelles données dans Windsor-Essex

Pour sa part, le Bureau de santé publique de Windsor-comté d’Essex a fait état lundi matin de 44 cas confirmés dans la région. Il s’agit d’un bond de 19 cas par rapport à la veille.

L'augmentation du nombre de cas constatés localement s'explique en partie par la réception des résultats d'un grand nombre de tests, ont déclaré les responsables.

Nous nous attendions à cette augmentation en raison de notre retard dans les tests , a souligné le médecin en chef, le Dr Wajid Ahmed, en ajoutant que les résultats des tests devraient maintenant être obtenus dans les 24 à 48 h.

Le Dr Wajid Ahmed est le médecin hygiéniste du Bureau de santé Windsor-comté d'Essex. Photo : Radio-Canada / Alex Brockman/CBC

Le médecin a par ailleurs expliqué que la plupart de ces nouveaux cas concernent des personnes qui sont restées en auto-isolement et qui ont été testées la semaine dernière ou la semaine précédente. Parmi ces cas, 60 % sont des hommes. La moitié des cas ont de 40 à 59 ans.

Une nouvelle présentation des données

Le Bureau de santé a également précisé qu'il ne fournirait plus de détails sur les cas individuels en raison de l'augmentation des cas dans la communauté. Il va désormais indiquer les chiffres globaux de la région par âge, sexe et selon les antécédents de voyage, lorsque les informations sont disponibles.

Six cas ont été confirmés dans la région de Chatham-Kent. Photo : Google Maps

La situation dans Chatham-Kent

Il y a six cas confirmés de COVID-19 dans la région de Chatham-Kent en date de dimanche.

Plus de 100 membres du personnel et 17 médecins des hôpitaux de la Chatham-Kent Health Alliance sont par ailleurs en auto-isolement depuis le retour de la relâche de mars. L'établissement hospitalier emploie environ 1400 personnes et 250 médecins sur les deux emplacements de Chatham et de Wallaceburg.

Selon Lori Marshall, PDG de l'hôpital, le renvoi à la maison ou le transfert de patients dans d'autres établissements ainsi que la réduction des interventions non urgentes ont permis de limiter les effets de ces absences.