Des rites funéraires bouleversés

Si la possibilité de faire des obsèques selon son rite religieux est maintenue, les communautés religieuses du Québec doivent elles aussi respecter des consignes de sécurité en vigueur mises en place depuis quelques semaines par le gouvernement Legault.

Le salon funéraire juif Paperman & Sons, à Montréal, indique clairement sur son site Internet qu’il n’y a désormais plus de service dans la chapelle. Il indique aussi que, depuis le 18 mars, ni l’heure ni l’emplacement des services ne sont publiés pour limiter au maximum le nombre de participants.

En effet, depuis le 21 mars, le gouvernement du Québec a ajouté à sa première série de mesures l’interdiction non seulement des rassemblements extérieurs, mais aussi de ceux qui se tiennent à l’intérieur.

Les lieux de cultes sont désormais fermés et n'accueillent plus aucune cérémonie ou culte. Photo : The Associated Press / Sebastian Scheiner

Avram Banon, rabbin de la congrégation Young Israel, assure que désormais, durant les obsèques, il n’y a que la famille proche, c’est-à-dire les parents et le rabbin, essentiellement .

Des mesures semblables sont prises chez les musulmans. Nous aussi, nous n’annonçons ni l’heure ni la place où se tiendra la prière pour les morts. Cela permet d’éviter que trop de gens viennent. De toute manière, dans l’islam, on n’est pas obligé d’avoir une grande foule aux funérailles , ajoute l’imam Hassan Guillet.

Du côté des catholiques aussi, le grand moment de rassemblement qu’est la messe et même le recueillement au salon funéraire qui la précède sont devenus impossibles.

Au cimetière, seulement deux personnes peuvent assister à l’enterrement , indique Monseigneur Christian Lépine, l’archevêque de Montréal.

La seule manière de repousser la cérémonie pour les catholiques reste le choix de la crémation. Ce n’est pas l’approche qu’on privilégie, mais c’est plus facile de remettre une crémation à plus tard qu’un enterrement , précise Monseigneur Lépine, qui promet une grande célébration pour tous ceux qui seront morts durant cette période, une fois que la vie reprendra son cours .

Des coutumes délaissées

Le rabbin Avram Banon rappelle aussi que certains rituels sont perturbés, notamment si la personne est décédée de la COVID-19. Le corps doit être enfermé dans un sac hermétique, il sera donc malheureusement impossible de faire la toilette funéraire , dit-il.

Le centre islamique du Québec, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette toilette funéraire consiste, dans le judaïsme, à plonger quelques instants le corps du défunt dans de l’eau, afin de le purifier. Un rituel similaire, appelé généralement ablution funéraire existe également chez les musulmans. Si ce rituel a été suspendu en France par exemple, ce n’est pas le cas au Québec, assure Hassan Guillet.

Ce rituel est pratiqué généralement par les membres de la communauté. Toutefois, si le défunt était atteint de la COVID-19, c’est un thanatopracteur qui va devoir faire la toilette du corps et il n’y aura donc pas de rituel musulman , explique Mohamed Skimaoui, membre du Conseil administratif du Centre culturel islamique de Québec.

Par ailleurs, lorsqu’une personne meurt, une prière se tient généralement à la mosquée. Face à la décision d’interdire les grands rassemblements, c’est d'une autre étape des funérailles que sont privés les proches. Elle se fera donc au cimetière, avec les deux personnes qui pourront assister à l’enterrement , précise encore M. Skimaoui.

Dans l'islam, lorsqu’une personne meurt, une prière se tient généralement à la mosquée. Désormais, elle se fait au cimetière, avec les deux personnes qui pourront assister à l’enterrement. Photo : afp via getty images

Au cimetière, les juifs ont également une autre coutume appelée kriah qui consiste à couper un petit bout du vêtement que les endeuillés portent lors des funérailles. Souvent, c’est un membre de la famille qui va couper ce petit bout de vêtement aux autres présents. Cela montre symboliquement comment on se sent à l’intérieur. On a le cœur déchiré , explique Avram Banon.

Désormais, chacun procédera à ce rituel lui-même : il coupera lui-même ce petit bout de tissu, guidé de loin , par le rabbin.

Un deuil rendu plus difficile

Les derniers adieux deviennent encore plus lourds à vivre dans ces conditions. C’est sûr que cette situation est compliquée, car ce sont des événements exceptionnels que nous vivons. Mais on comprend, on n’a pas le choix , explique M. Banon.

Le deuil nécessite un minimum d’étapes. Notamment le fait de voir la dépouille au salon funéraire. Photo : Getty Images / Carlos Alvarez

Hassan Guillet évoque de son côté le cas d’un ami à lui qui vient de perdre sa mère en Colombie-Britannique. S’il pourrait techniquement se déplacer là-bas, le coût est élevé : 14 jours de quarantaine une fois arrivé dans la province, et une nouvelle fois 14 jours en isolement lors de son retour au Québec. C’est difficile, mais on prend ça avec résilience. Dans l’islam, le respect des morts est important, mais la vie humaine l'est encore plus , ajoute l’imam.

Le deuil est difficile, tant pour ceux qui se retrouvent dans l’impossibilité d’assister aux funérailles que pour ceux qui s’y présentent, mais qui ne peuvent compter sur le soutien d'autres membres de la famille.

Le deuil prend un minimum d’étapes. Notamment le fait de voir la dépouille au salon funéraire. Actuellement, c’est impossible, alors qu’il s’agit d’une étape importante dans le processus de deuil. La mise en terre aussi est importante, car elle aide à réaliser que la personne est toujours vivante, mais sur une autre rive , explique Monseigneur Lépine.

C’est pas facile, mais on fait avec, car ce qui compte en ce moment, c’est de se protéger , ajoute M. Guillet.