Les plus beaux habits d'Horacio Arruda à colorier

Chaque jour depuis le 13 mars, l'illustratrice de Québec qui est également mère en confinement dépose sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) des dessins à colorier afin d'occuper les enfants tout en donnant quelques minutes de répit aux parents.

Je me suis dit : aussi bien faire des coloriages pour mes enfants et les enfants des autres, des gens qui me suivent. C'est un petit cadeau! , souligne-t-elle.

Je me suis dit : on va faire ça pendant 14 jours et on verra après. Et voilà, ça continue! L'illustratrice Bach

Au fil des jours, il y a donc eu à colorier une sirène, des fleurs , des astronautes, un arc-en-ciel et maintenant le docteur Horacio Arruda  (Nouvelle fenêtre) .

Je me suis dit : Horacio Arruda est probablement la personnalité la plus populaire en ce moment au Québec sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'aime, aussi bien faire une activité avec lui , raconte-t-elle tout sourire.

Ses plus beaux habits

La dessinatrice utilise le concept de la poupée de papier et en profite pour dessiner à son personnage de beaux habits inspirés de ceux portés par Horacio Arruda au cours des dernières semaines.

L'illustratrice Estelle Bachelard alias Bach Photo : Cathy Lessard

Le coup de crayon de Bach traduit avec beaucoup d'humour l'énergie et l'exubérance de celui qui est devenu en quelques jours le chouchou des Québécois. Le résultat est drôle et plein d'affection.

Cette illustration déposée sur les réseaux sociaux lundi matin a suscité un tel engouement que l'artiste songe déjà à une série mettant en vedette des acteurs de l'actualité.

Les enfants du Québec pourraient donc avoir un François Legault à colorier prochainement.