329 Estriens sont déclarés positifs à la COVID-19

Trois personnes supplémentaires sont décédées des suites de la maladie, portant le bilan provincial à 25 décès.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé lundi que tous les commerces, sauf quelques exceptions, devront désormais fermer leurs portes le dimanche.

L'Estrie durement touchée

L'Estrie demeure la deuxième région du Québec la plus touchée par l'épidémie, après la ville de Montréal.

Dimanche, à la demande du premier ministre François Legault, la santé publique de l'Estrie a dévoilé que les réseaux locaux de service de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska, incluant Granby et Bromont, comptaient plus de la moitié des cas enregistrés dans la région.

Le Val Saint-François et Memphrémagog comptent aussi des dizaines de cas de personnes infectées.

Répartition des cas de COVID-19 en Estrie La Pommeraie (excluant Bromont) 34

Haute-Yamaska (incluant Bromont) 72

Memphrémagog 42

Coaticook 5

Sherbrooke 113

Val Saint-François 44

Des Sources 1

Haut-Saint-François 7

Du Granit 5 Source : Compilation interne, Direction de la Santé publique

La santé publique de l'Estrie a aussi confirmé que 40 de ses employés sont maintenant infectés par la COVID-19. Des professionnels d'une autre région moins touchée viendront aussi prêter main forte à distance pour continuer d'enquêter sur les cas de coronavirus qui se confirment dans la région.