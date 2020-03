Justin Trudeau fait le point sur la pandémie

En Ontario, neuf personnes ont succombé à la COVID-19 dans un centre se soins de longue durée de Bobcaygeon. Par ailleurs, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants du Québec Marguerite Blais a annoncé des mesures pour renforcer la protection des aînés.

On compte à l'heure actuelle 6320 cas confirmés de COVID-19 au Canada et 67 décès dus à la maladie.

Parmi les provinces, c'est au Québec qu'on retrouve le plus de personnes testées positives au pays avec 2840 cas et 22 décès. Vient ensuite l'Ontario avec 1355 cas et 23 décès et la Colombie-Britannique avec 877 cas et 17 décès.

Plus de détails suivront.