Barrage policier pour contrôler l'accès au F.-A.-Gauthier

Les agents ont notamment demandé aux passagers s'ils présentaient des symptômes de la COVID-19.

Certains ont dû rebrousser chemin, selon les policiers rencontrés sur place, car leur déplacement n'était pas jugé essentiel.

Un barrage similaire sera également érigé lundi après-midi à Baie-Comeau, ainsi que lors des deux autres allers-retours prévus cette semaine.

Plusieurs des passagers sont des travailleurs. Lundi matin, un résident de la Gaspésie était aussi en route vers Fermont pour aller chercher la fille de sa conjointe.

Ils nous demandent où on va, si on a de la fièvre, si on se lave les mains, et faut pas débarquer du véhicule sur le traversier a-t-il raconté avant de prendre la mer.

Lundi matin, plusieurs automobilistes et conducteurs de poids lourds se sont présentés au port de Matane pour traverser le fleuve. Photo : Radio-Canada

L'horaire des traversées est maintenu pour le moment, c'est-à-dire trois allers-retours par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.

Selon le décret ministériel, le passage entre deux régions isolées est permis.

Les policiers effectuent toutefois des contrôles entre les régions de l'Est-du-Québec, soit aux départs du F.-A.-Gauthier ainsi qu'aux Méchins et à Routhierville.