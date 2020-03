COVID-19 : le conseil de la Première Nation de Long Point décrète l’état d’urgence

Le conseil de la Première Nation de Long Point décrète l’état d’urgence locale sur son territoire et demande une intervention immédiate des gouvernements du Québec et du Canada face à la crise du coronavirus.

La Première Nation a diffusé un communiqué de presse ce matin dans lequel elle indique que ses demandes ont pour but de pour protéger la vie, la santé et l’intégrité des membres résidant à Winneway.

Le chef de la Première Nation de Long Point, Steeve Mathias, demande entre autres une augmentation des effectifs de la Sûreté du Québec sur le territoire de la communauté.

Long Point est laissée à elle-même. C’est inacceptable et intolérable. Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et venir nous aider à faire face à cette crise qui nous affecte tous et qui nous oblige à prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la santé et la sécurité de nos membres , a indiqué M. Mathias dans le communiqué.

Les mesures du décret du conseil de Long Point visent principalement à interdire les allées et venues des membres de la communauté à l’extérieur du territoire. Seuls les déplacements pour les cas de force majeure sont autorisés.

Plus de détails suivront.