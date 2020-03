Santé Canada met en garde contre des produits miracles censés soigner la COVID-19

Dans un communiqué, Santé Canada prévient des risques associés à l’achat de tels produits qui sont assortis d’allégations fausses et trompeuses sur leur capacité à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID-19 .

Le ministère explique avoir reçu des signalements sur une série de produits, comme certains masques, l’argent colloïdal, certains désinfectants, des élixirs et formules à base de plantes, des désinfectants pour les mains, des mélanges de champignons chaga, des lampes à ultraviolets et de l’huile d’origan .

Un phénomène qui n’étonne pas le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard, plus connu sous le pseudonyme du Pharmachien.

Rien n'indique que le champignon chaga peut soigner la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Catherine Forget

Je m’y attendais à partir du moment où l’épidémie a été déclarée comme étant une pandémie mondiale. Il y a toujours une prolifération de tous ces traitements. La plupart du temps, on avance des produits permettant de renforcer le système immunitaire , dit-il.

Le problème, comme l'a mentionné le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, en entrevue à RDI, c'est qu' il n'y a pas de médicament miracle pour renforcer le système immunitaire .

Risques avérés

Si certains sont a priori sans risque pour la santé, d’autres peuvent être dangereux. C’est notamment le cas de l’argent colloïdal. On peut s’intoxiquer avec de l’argent colloïdal , soutient Olivier Bernard.

En effet, il rappelle que la consommation de produits qui contiennent de l’argent colloïdal peut provoquer l’accumulation d’argent dans le corps, ce qui peut causer un problème appelé argyrie généralisée.

Joe Schwarcz, directeur de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill, ajoute que ce produit peut aussi décolorer la peau de façon permanente.

Par ailleurs, le site de Santé Canada ajoute qu’à ce jour, il n’existe pas de données scientifiques prouvant que l’argent colloïdal peut servir au traitement d’une maladie ou d’un trouble chez l’humain .

L’huile d’origan, quant à elle, est un produit « puissant » qui peut être « abrasif » et légèrement « corrosif ». Si on l’avale pure, cela peut causer des brûlures au niveau des muqueuses , explique Olivier Bernard.

Le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard rappelle que l'efficacité des produits naturels n'a jamais été prouvée. Photo : Radio-Canada / Catherine Contant

Les champignons chaga sont aussi recommandés pour à peu près tout, mais surtout pour lutter contre les cancers. Encore là, leur efficacité n’a jamais été prouvée , précise le Pharmachien.

Certains de ces produits se trouvent facilement sur Internet et sont parfois encensés dans différents blogues. Certains font le lien avec la COVID-19, comme le site Vitasave.ca.

Dans un billet intitulé Stratégies naturelles pour se protéger contre le coronavirus et publié le 28 février dernier, l'auteure liste une série de produits, dont certains se retrouvent dans le communiqué de Santé Canada, comme les champignons chaga ou l'argent colloïdal.

S'il fait la promotion des produits, le site n'en assure néanmoins pas la vente.

On peut y lire par exemple que l'argent colloïdal est un puissant agent antibactérien, antiviral et antimicrobien qui est utilisé depuis des milliers d'années comme agent thérapeutique. L'argent colloïdal a été utilisé comme traitement antiviral dans des cas de virus tels que le VIH, la pneumonie et l'herpès. Il est recommandé d'utiliser l'argent en doses plus aiguës lorsque cela est nécessaire .

L’auteure de ce billet de blogue n’a pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Le professeur Joe Schwarcz prévient les citoyens contre les risques liés à l'absorption de certains produits comme l’argent colloïdal. Photo : McGill Office for Science and Society

Selon Santé Canada, il n’en demeure pas moins illégal de vendre des produits de santé en utilisant des allégations fausses ou trompeuses ou d’en faire la publicité .

Liste officielle de produits autorisés

Santé Canada rappelle avoir mis en ligne une liste de désinfectants pour les mains qui satisfont à ses exigences, ainsi que des instructions sur l’utilisation des masques et des respirateurs.

L'agence appelle les Canadiens à dénoncer les pratiques trompeuses de certaines entreprises et à cesser d’utiliser les produits en question.

Pour savoir si un médicament ou un produit de santé naturel ont été autorisés par Santé Canada, les Canadiens sont invités à rechercher un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres.

Toutefois, Joe Schwarcz rappelle que, même si les entreprises qui commercialisent ces produits peuvent obtenir un NPN, l’utilité de ces produits est très douteuse. Il est très facile d'obtenir un tel numéro, les exigences sont très peu nombreuses .