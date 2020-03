Les personnes hospitalisées privées du soutien de leurs proches en raison de la COVID-19

Lorsque son père a été admis à l’hôpital en raison d’une pneumonie, Mary-Anne Parker aurait bien aimé se rendre à son chevet pour lui offrir un peu de réconfort, mais les restrictions liées aux visites dans les hôpitaux l’en ont empêché.

Ce virus et toutes les mesures absolument nécessaires qui ont été prises pour contrer sa propagation signifient que nous ne pouvons pas être avec lui physiquement pour le réconforter, pour lui tenir la main ou pour rigoler avec lui , affirme-t-elle.

Jusqu’à nouvel ordre, seules les personnes mourantes sont autorisées à recevoir la visite de leurs proches en vertu d’une décision prise par la Saskatchewan au début du mois. Or, ce n’est pas le cas du père de Mary-Anne Parker qui est âgé de 85 ans, qui a été admis à l’hôpital la même journée où les consignes de la province sont entrées en vigueur.

Nous sommes un peu choqués. Je suis sans mot, nous ne savons simplement pas quoi faire , souligne Mary-Anne Parker, précisant que le seul moyen de communiquer avec lui est par le biais d’une ligne téléphonique directe mise en place par un employé de l’établissement.

Bien qu’elle et sa famille apprécient ce geste, Mary-Anne Parker estime qu’une telle initiative ne peut apporter le même sentiment de proximité qu’une visite en personne à l’hôpital. Même si les travailleurs au sein de l’hôpital sont aux côtés de son père régulièrement pendant la journée, elle s’inquiète pour le moral de son père.

Quand on est sur un lit d’hôpital et qu'on n'a aucun proche près de nous, il y a un sentiment de solitude qui s’installe et on peut s’imaginer le pire. On peut se demander : “Vais-je revoir quelqu’un [avant de mourir]?” , note Mary-Anne Parker.

Les infirmières en renfort

Chris Werner, un patient originaire de Regina qui s’est rendu à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon lundi dernier pour y subir une intervention chirurgicale d’urgence, savait bien qu’il ne pourrait compter sur le soutien physique de sa femme en raison des restrictions.

On veut que notre famille soit à nos côtés [dans ces moments-là], assure-t-il. C’était un peu difficile, mais j’ai compris pourquoi la procédure était nécessaire.

Malgré tout, Chris Werner dit avoir remarqué que les infirmières se présentaient régulièrement à son chevet pour lui offrir tout le soutien dont il avait besoin. D’ailleurs, il a aussi aperçu des infirmières tenter d’aider des patients à faciliter l’organisation d’appels vidéo avec leur famille.

J’ai vu des infirmières aller s’asseoir avec des gens qui semblaient vivre des moments difficiles, aller leur parler, mais aussi aller les rassurer. Elles faisaient beaucoup de choses que je n’avais jamais vues lors de mes précédentes visites à l’hôpital , indique Chris Werner, qui est de retour à la maison et qui se remet de son opération.

Les visites ne sont plus permises dans les hôpitaux en Saskatchewan en raison des risques liés à la propagation du nouveau coronavirus, mis à part quelques exceptions. Photo : Chanss Lagaden

Encourager l’utilisation de la technologie

Compte tenu des circonstances, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan demande aux familles des personnes hospitalisées toute leur collaboration et leur patience.

Sur son site Internet, l’organisation provinciale dit reconnaître l’importance du soutien familial tant pour les patients que pour les familles et encourage les Saskatchewanais à envisager les contacts virtuels par l’entremise d’applications comme FaceTime, Skype et WhatsApp.

Avec les informations d’Alicia Bridges