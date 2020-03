Urgent besoin de réparations pour un barrage près de Thunder Bay

Au moment où la neige fond et que la pluie tombe fortement à certains endroits, la province doit faire des réparations d’urgence à l’un des principaux barrages dans le Nord-Ouest ontarien.

Le barrage Camp 43 de la rivière Black Sturgeon devait être démoli puis remplacé par une autre structure.

Toutefois, ces plans ont changé.

Selon le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, un rapport d’ingénieur a confirmé que le barrage avait besoin de réparations majeures.

En 2019, un rapport de la firme d’ingénieur-conseil KGS a démontré une détérioration du béton et des structures en bois du barrage, ce qui pourrait compromettre sa stabilité et sa performance.

Le rapport recommandait des réparations immédiates.

Le ministère déclare que le risque de défaillance constitue une menace imminente pour les biens, les services publics et l’environnement en aval du barrage et que, compte tenu de la situation, il avait été décidé de procéder à des réparations urgentes et critiques de la structure.

Le démantèlement partiel du vieux barrage Camp 43 et la construction d’une nouvelle structure ont été mis au rancart.

Les réparations du barrage de la rivière Black Sturgeon doivent commencer plus tard cette année.