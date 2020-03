Une fête familiale à Racine vectrice de contagion d'une résidence pour aînés

Un des participants à cet événement aurait propagé le virus dans une entreprise, contaminant du même coup un citoyen qui s'est ensuite rendu à la résidence pour visiter un proche, entraînant ainsi l’éclosion. Au Manoir Sherbrooke, les 11 cas déclarés positifs ont mené à l'hospitalisation de six aînés. Cinq employés ont aussi dû être mis en isolement.

Notre travail de Sherlock Holmes nous permet de savoir que le problème, ce n'est pas la ville de Racine, mais un voyageur, un party. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Cette célébration familiale a également entraîné une vingtaine de cas de coronavirus à Racine.

Le directeur de la santé publique rappelle que pendant la période d'incubation, il a peu d'infections, mais il y en a . Ainsi, les personnes qui présentent peu ou pas de symptômes viennent parfois propager le virus sans même savoir qu'ils en sont atteints.

Dimanche, la santé publique de l'Estrie a dévoilé la répartition des cas de COVID-19 dans la région. Les réseaux locaux de services de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska demeurent les plus touchés par l'épidémie. Les secteurs de Memphrémagog et du Val-Saint-François comptent aussi une quarantaine de cas chacun.

Ce qu'on apprend dans notre enquête, ce sont ces grappes et il y en a dans six ou sept lieux ou notre enquête a permis de démontrer des liens , explique Alain Poirier.

Par ailleurs, au-delà de ces grappes, comme les cas sont trop éparpillés sur le territoire, Alain Poirier ne croit pas que d'enclaver la région serait une solution pour freiner la contagion.