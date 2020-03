Un défilé de véhicules en solidarité avec le CHSLD Laflèche

Des centaines de véhicules ont défilé en klaxonnant dimanche soir devant le CHSLD Laflèche, dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan. Les automobilistes et camionneurs voulaient ainsi manifester leur solidarité aux employés du centre d’hébergement, où cinq résidents, quatre employés et un médecin ont reçu un test positif à la COVID-19.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook, le président du Syndicat du personnel para-technique, des services auxiliaires et de métiers-CSN de la Mauricie et Centre-du-Québec Pascal Bastarache (SPPSAM) estime que plus de 400 véhicules ont participé à l’événement.

L’ensemble de la résidence Laflèche est envahi d’amour , a déclaré Pascal Bastarache après quelques minutes de défilé, après avoir rappelé que les travailleurs du secteur de la santé sont les anges gardiens en cette période de crise.

Tous les participants avaient été invités à demeurer dans leur véhicule pendant le défilé pour respecter les consignes de santé publique.

Un défilé similaire a eu lieu vendredi à Trois-Rivières, alors que des remorqueurs s’étaient rendus devant le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR).