COVID-19 : plus de 34 000 morts dans le monde

Plus de 727 080 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 142 300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre de morts avec 10 779 décès pour 97 689 cas, 13 030 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l'Italie, les pays les plus touchés sont l'Espagne avec 7340 morts pour 85 195 cas, la Chine continentale avec 3304 morts (81 470 cas), l'Iran avec 2757 morts (41 495 cas) et la France avec 2606 morts (40 174 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 470 cas (31 nouveaux cas entre dimanche et lundi), dont 3304 décès (4 nouveaux) et 75 448 guérisons.

Le plus grand nombre de cas confirmés aux États-Unis

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 143 000 contaminations officiellement recensées. Photo : Reuters / Stefan Jeremiah

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 143 055 contaminations officiellement recensées, dont 2514 décès et 4865 guérisons.

Le régulateur du médicament aux États-Unis (FDA) a autorisé dimanche contre le coronavirus, uniquement à l'hôpital, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, traitements antipaludiques sur lesquels le président Donald Trump fonde les plus grands espoirs.

Le président américain avait vanté le 24 mars les mérites de ce médicament. Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don du ciel si ça marchait , avait-il déclaré.

Un médecin français controversé, le Pr Didier Raoult, défend ce traitement, et a avancé des études qui n'ont pas entièrement convaincu la communauté scientifique.

États-Unis : 2514 décès pour 143 055 contaminations officiellement recensées

Le Canada : 67 décès pour 6320 cas

Europe : 24 841 décès pour 396 027 cas

Asie : 3827 décès pour 106 552

Moyen-Orient : 2847 décès pour 50 643 cas

Afrique : 150 décès pour 4786 cas

Amérique latine et les Caraïbes : 348 décès pour 14 910 cas

Océanie : 20 décès pour 4864 cas

Depuis dimanche en fin de journée, l'Angola a annoncé les premiers décès liés au virus sur son sol.

L'exode des travailleurs migrants suscite des inquiétudes en Inde

Des travailleurs migrants et leurs familles ont été privés de travail en raison du confinement décidé par les autorités. Photo : Reuters / Amit Dave

Les autorités indiennes tentaient lundi de juguler l'exode de centaines de milliers de travailleurs migrants, privés de travail en raison du confinement décidé pour lutter contre le coronavirus, qui risque de contrecarrer la lutte contre la maladie dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Après le début du confinement mercredi, ces travailleurs privés d'emploi ont quitté massivement les grandes villes, en particulier Delhi, pour regagner leurs villages, marchant parfois sur de très longues distances avec très peu d'argent et de nourriture.

Les autorités de la capitale indienne ont fermé dimanche soir les frontières de la région pour tenter de stopper les départs et ordonné l'installation d'abris. Lundi, les foules avaient disparu en banlieue de Delhi et les autorités ont indiqué nourrir 400 000 personnes, avec plus de 550 écoles transformées en abris. Selon le quotidien Times of India, quelque 5000 personnes ont été installées sur un circuit automobile près de Delhi

Les policiers interviennent en Turquie

La Turquie a arrêté lundi plusieurs personnes qui avaient transformé une villa en boîte de nuit pour faire la fête en dépit du risque de propagation du nouveau coronavirus, avec des participants déguisés en docteurs.

Si le confinement n'est obligatoire que pour les aînés et les personnes atteintes de maladies chroniques, les autorités turques exhortent à éviter les rassemblements et à rester chez soi autant que possible.

La Turquie a enregistré plus de 9000 cas de nouveau coronavirus, dont 131 mortels, selon le dernier bilan officiel datant de dimanche.

En Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez a décidé samedi de durcir les mesures prises pour lutter contre la COVID-19 en ordonnant à tous les salariés travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux durant deux semaines.

Au Zimbabwe, où l’on fait état de sept cas de contamination, la police patrouillait massivement lundi dans les rues de la capitale Harare pour faire respecter strictement l'ordre de confinement national imposé par les autorités.

En dépit de la crise économique catastrophique que le pays subit depuis une vingtaine d'années, la plupart des 16 millions d'habitants du pays sont sommés depuis lundi de rester chez eux pour trois semaines.

Au Japon, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, ont annoncé lundi les organisateurs.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).