Piscines ouvertes, visiteurs, sorties : des failles dans des résidences pour aînés

Dans plusieurs résidences du Québec, les piscines intérieures sont toujours accessibles, ce qui inquiète des familles. À Bécancour, un établissement privé limite à quatre le nombre de personnes âgées autorisées à se baigner en même temps, mais ça n'a pas suffi à rassurer des proches qui craignent leur contamination à la COVID-19.

Dans les derniers jours, des aînés d'une résidence privée du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, sont parvenus à sortir seuls, bravant l'interdit, en empruntant une porte de garage laissée ouverte, au grand désespoir de leurs enfants.

C'est aberrant et irresponsable , raconte Chantal Beaulieu, la fille d'un résident de 77 ans qui a pris la poudre d'escampette pour aller à l'épicerie et à la pharmacie. L'établissement a fermé la porte depuis l'événement.

J'en veux à mon père, mais aussi à la résidence parce que la règle c'est que les personnes doivent rester confinées. Chantal Beaulieu, fille d'un résident qui est bravé l'interdit de sortie.

Depuis le 23 mars, Québec interdit aux habitants de résidences de sortir sans supervision. Dimanche, le premier ministre François Legault a rappelé qu'outre le personnel et les résidents avec motifs, seuls les livreurs de nourriture ou de produits de pharmacie peuvent entrer et sortir des maisons de retraite.

À Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal, vendredi, une résidence pour aînés a laissé entrer un installateur de câblodistribution, alors que celui-ci s'était déclaré à risque potentiel de COVID-19.

L'établissement a enfreint volontairement sa propre procédure de prévention pour permettre à une nouvelle résidente de se brancher à l'internet et la télévision.

Le technicien a rempli ce formulaire à l'entrée de la résidence. Malgré sa réponse «oui» à une des questions, la direction l'a autorisé à pénétrer dans l'établissement. Photo : Radio-Canada

J'ai trouvé que ça n'avait aucun bon sens, raconte le technicien, qui a demandé à ce qu'on ne révèle pas son identité. Ils me font passer un questionnaire, je réponds honnêtement et ils me font entrer quand même.

S'il a pris l'initiative d'entrer malgré le risque potentiel, c'est qu'en date du 27 mars, son employeur préconisait aux techniciens d'entrer dans une résidence si l'administration les autorise.

Depuis la fin de semaine, Bell et Vidéotron ont changé leur procédure. Les compagnies demandent à leurs techniciens de ne plus entrer chez les clients. Les installations et les réparations se font maintenant par les clients eux-mêmes. Ils se voient remettre l'équipement et sont guidés au besoin au téléphone, par le technicien resté en dehors de la résidence.

Avec l'interdiction des visites non essentielles, annoncées le 14 mars, et les mesures de distanciation sociale lors des repas, les aînés sont de plus en plus confinés dans leur chambre ou dans leur logement. Certains ne comprennent pas toujours et s'impatientent.

On encourage les gens à suivre sévèrement les consignes , dit le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins. Il reconnaît que faire respecter les nouvelles mesures, ce n'est pas facile, mais plus le temps avance et mieux ça va. [...] Tout le monde fait beaucoup d'effort.

Déploiement de gardiens aux entrées des résidences

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais annoncera aujourd'hui des actions pour renforcer la protection des personnes âgées. Des ressources additionnelles seront déployées sur le terrain.

Le premier ministre François Legault en a donné un aperçu, dimanche.

Ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plus de contrôle, donc qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des vérifications qui soient faites des symptômes à l'entrée. François Legault, premier ministre du Québec, le 29 mars

Des agents de sécurité sont déjà postés devant la résidence Eva, à Lavaltrie, dans Lanaudière, où on dénombre au moins 16 cas et 4 décès.

Au CHSLD de Notre-Dame-de-la-Merci, dans le nord de Montréal, au moins 7 résidents et 2 employés ont attrapé la maladie. À Sherbrooke, Résidences Soleil Manoir dénombrent au moins 11 cas.