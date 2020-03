En Colombie-Britannique, les histoires d’entraide entre voisins se multiplient pendant la crise de la COVID-19. De cette période de distanciation physique et sociale émerge ainsi une vague de solidarité communautaire.

Anita Dudisa et sa famille, qui vivent dans la vallée de Comox, ont récemment écourté leur voyage en France pour rentrer chez eux. Contrainte de se mettre en quarantaine pendant 14 jours, la famille s’est vite vue manquer de nourriture.

Notre réfrigérateur était vide, nous étions censés être absents pendant un mois. Nous n'avions rien quand nous sommes rentrés. Anita Dudisa

Sans tarder, des amis, des membres de la famille et des voisins se sont mobilisés pour leur fournir de la nourriture, explique Mme Dudisa.

« J'ai été tellement touchée par le nombre de personnes qui ont tendu la main pour dire : "Heureux que tu sois de retour, as-tu besoin de quelque chose?" »

Certaines personnes en confinement total chez elles doivent se faire livrer leur nourriture. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

« C'est dans des moments comme ceux-ci que les personnes les plus proches de nous, nos relations et nos liens avec la communauté locale comptent le plus », lance Mme Dudisa.

Rendre la pareille

L’écrivain Robin Stevenson, basé sur l'île de Vancouver, a vécu une expérience similaire lors de sa quarantaine de retour au pays.

Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'une amie me disant : "je suis à ta porte " , raconte M. Stevenson. J'ai regardé par la fenêtre, elle avait reculé sur le trottoir et laissé sept sacs d'épicerie sur le perron.

L’amie de M. Stevenson, qui gère aujourd’hui une épicerie locale, fait partie d'une famille de réfugiés de Syrie que sa famille et lui avaient parrainée pour immigrer au Canada en 2016.

C'était incroyablement gentil et généreux, j'étais presque en larmes , dit M. Stevenson.

Soutien crucial

La livraison de denrées aux personnes contraintes de rester chez elles fait partie des formes d’aide les plus courantes, indique Kevin McCort, président-directeur général de la Fondation de Vancouver.

En fait, il sera de plus en plus important d'identifier nos voisins et de les aider pour rendre durable cet isolement. Kevin McCort, président-directeur général de la Fondation de Vancouver

Ce type d’aide est crucial pour lutter contre le sentiment d’isolement, ajoute M. McCort. « Nous devons vraiment faire un effort supplémentaire pour nous assurer que les gens puissent s’en sortir », conclut-il.