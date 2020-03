Les élèves de Sherbrooke de retour en classe... virtuelle

Le privé déjà en marche

Du côté du privé, les infrastructures étaient déjà mises en place pour offrir de la formation à distance. Dès lundi, les enseignants offriront des séances en direct, selon un horaire. Ces séances seront enregistrées pour permettre aux élèves qui ne peuvent pas y assister de les visionner à un moment ultérieur.

On souhaite avoir un apprentissage continu à distance pour nos élèves pour conserver la relation enseignant-élève, mais aussi parent-enseignant , explique Eric Fauché, porte-parole des écoles privées de l'Estrie et directeur général du Collège Mont Notre-Dame.

On souhaite, oui, consolider les apprentissages, mais aussi en donner de nouveaux pour arriver à faire passer les élèves au prochain niveau. Eric Fauché, porte-parole des écoles privées de l'Estrie et directeur général du Collège Mont Notre-Dame

Le public s'organise

Du côté des écoles publiques, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke déploiera des mesures en deux phases.

Dans le cadre de la première phase qui débute dès lundi, les élèves et les parents auront accès à une plateforme sur le site de la commission scolaire qui offrira des activités pour stimuler les élèves intellectuellement, mais aussi physiquement.

Dans une semaine, les équipes-écoles ajouteront un aspect interactif et offriront davantage d'outils éducatifs.

On va être en remise en marche pendant la première semaine et dans la phase deux, on parle d'activités qui vont davantage consolider les apprentissages , explique Christian Provencher, directeur général de la CSRS.

Comme les contraintes pour les familles demeurent nombreuses, les établissements misent sur la flexibilité en raison de cette situation exceptionnelle.

Ce qui est proposé, ce ne sont pas des activités obligatoires, mais c'est pour faire en sorte que le parent ne devienne pas un enseignant. Le parent va aider son enfant à réaliser des activités, mais il va être en soutien , explique Christian Provencher.

Rétablir la routine

Le retour des activités d'apprentissage permettra d'aider les élèves à établir une routine, autant pour les parents que pour les jeunes. Cette démarche vise aussi à assurer un retour en classe plus fluide au terme de la crise.

Dans les réseaux publics et privés, du soutien et des conseils pour vivre ce confinement le mieux possible seront aussi offerts.

Par ailleurs, les élèves ne seront pas évalués sur la matière enseignée en ligne qui demeure non obligatoire, mais fortement suggérée.