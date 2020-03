Craintes face aux vols qui mêlent voyageurs madelinots et travailleurs de la santé

Les vols qui feront le pont entre le continent et les Îles-de-la-Madeleine devraient être divisés en deux itinéraires différents afin de séparer le personnel médical des Madelinots qui reviennent de l’étranger. Ces derniers sont plus à risque d’être porteurs de la COVID-19, affirme le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Au moins quatre Madelinots attendent de revenir aux Îles-de-la-Madeleine en provenance de l’étranger, affirme Joël Arseneau. Le député indique que parmi ces Madelinots, certains sont en provenance de l’Espagne et des États-Unis : des pays grandement affectés par la crise sanitaire.

Théoriquement [les personnes qui reviennent de l’étranger] comportent un risque , expose-t-il.

L’arrêté ministériel permet aux gens de rentrer à la maison, pourvu qu’ils se mettent en quarantaine pendant 14 jours, explique Joël Arseneau. Ça vaut pour les gens qui viennent des autres régions du Québec et ça vaut également pour les gens qui viennent de l’étranger , ajoute-t-il.

Un pont aérien sera financé par le gouvernement pour transporter des travailleurs de la santé et pour fournir aux Madelinots le matériel médical nécessaire ainsi que des médicaments. Ces vols serviront également à transporter les insulaires qui auraient besoin de soins d’urgence sur le continent.

Les Madelinots doivent se tourner vers l’avion pour les déplacements essentiels. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Joël Arseneau dit attendre la réponse du gouvernement, à savoir si deux itinéraires différents seraient envisageables. Il souhaite clarifier plusieurs aspects afin que les résidents des Îles-de-la-Madeleine sachent à quoi s’en tenir.

Est-ce qu’on les met tous ensemble? Ou est-ce qu’on fait deux vols séparés? Qui paye? Est-ce qu’il y a un volume suffisant pour les rapatrier jusqu’aux Îles? Et à quel coût? Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Plus de traversiers jusqu'à nouvel ordre

Le dernier traversier permettant aux résidents des Îles-de-la-Madeleine de rentrer chez eux est parti samedi de l’Île-du-Prince-Édouard. Le traversier continuera tout de même de se rendre trois fois par semaine à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’acheminer des marchandises, mais les passagers ne sont pas permis à bord.

Les Madelinots doivent donc se tourner vers l’avion pour les déplacements essentiels, tels que des soins, ou pour le rapatriement de ceux qui seraient toujours présents sur le continent.

On l’a toujours dit : notre traversier, pour nous, c’est l’autoroute vers le continent. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Il y a une famille qui était au Salvador, raconte Joël Arseneau. Leur vol a été annulé lundi passé. Ils ont remué monts et montagnes pour avoir un vol et finalement, ils sont arrivés vendredi soir à Montréal avec trois heures de retard. Ils avaient à peu près 12 heures pour prendre la route jusqu’à Souris, et ils sont finalement arrivés à 2 h 15. Le bateau partait à deux heures et demie.

Accéder aux Îles sans être résident

Les individus qui voudront prendre l’avion pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine et qui ne font pas partie des catégories déjà déterminées, soit les résidents et les services essentiels, devront faire une demande spéciale, stipule Joël Arseneau. Les cas particuliers seront ensuite traités par la direction de la Santé publique, ajoute-t-il.

Joël Arseneau mentionne que la quarantaine de 14 jours peut être évitée pour certains visiteurs qui, par exemple, viendraient visiter pour une dernière fois un membre de leur famille qui est mourant.

Est-ce qu'une fois rendu [aux Îles-de-la-Madeleine], il faut observer 14 jours d’isolement alors qu’on vient voir ses parents malades? Évidemment, non. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Actuellement, neuf cas de COVID-19 sont confirmés en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. La direction de la Santé publique refuse dorénavant de départager le nombre de cas aux Îles et en Gaspésie, qualifiant la situation de délicate .

Avec les informations d’Alexandre Courtemanche